Hologram van vermoorde sekswerker Betty levert tientallen tips op

De inzet van een hologram in Amsterdam om een vijftien jaar oude moordzaak van een sekswerker op te lossen, heeft tientallen tips opgeleverd. Dat meldt de politie zondag. Tussen de tips zit bruikbare informatie, "maar de gouden tip, waar een beloning van 30.000 euro op staat, zit er nog niet tussen", aldus een woordvoerder. Het hologram is zondag voor het laatst te zien.

Het hologram is ingezet naar aanleiding van de moord op de 19-jarige Hongaarse Bernadett 'Betty' Szabó in februari 2009 op de Wallen in Amsterdam. De jonge vrouw werd met tientallen messteken om het leven gebracht. De computervisualisatie, gebaseerd op het slachtoffer, was sinds vorige week zaterdag te zien. Vanaf een kruk achter het raam van een pand in de Korte Stormsteeg werden voorbijgangers om hulp gevraagd. Op de ramen waren stickers geplakt met informatie over de moord en het slachtoffer.

Het hologram van de vermoorde Betty zorgt voor emoties bij een oud-collega van haar.

De politie is erg blij met de aandacht die de moordzaak door het hologram heeft gekregen, "niet alleen in Nederland, maar ook internationaal", zegt de woordvoerder. Omdat de gouden tip er nog niet tussen zat, gaat het onderzoek door en blijft de oproep voor tips staan.

ANP