Tip levert geen doorbraak op in gruwelijke moordzaak sekswerker Betty Szabó

De tip van Caba D., een huurmoordenaar die vastzit in Hongarije, heeft niet geleid tot een doorbraak in de moordzaak van Betty Szabó. De politie kan de door D. genoemde dader niet verifiëren. Hierdoor loopt de vijftien jaar oude zaak opnieuw vast.

De toen 19-jarige Betty Szabó werd in februari 2009 vermoord op de Amsterdamse Wallen. De jonge vrouw werd met tientallen messteken om het leven gebracht. De zaak bleef onopgelost en werd een coldcase. In 2024 lanceerde de politie een grote mediacampagne om opnieuw aandacht te vragen voor de moord. Daarbij werd op de Wallen een hologram van Betty ingezet. De campagne leverde tientallen tips op.

In bovenstaande video is te zien hoe het hologram van de vermoorde Betty zorgt voor emoties bij haar oud-collega Metje

Een van die tips kwam van de Hongaarse gevangene Caba D., die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor onder andere een moord in Amsterdam in 2018. Het slachtoffer in die zaak was de 62-jarige Ivan Serdarusic. D. wees in zijn verklaring Serdarusic aan als de dader van de moord op Betty.

Geen bewijs

Naar aanleiding van die tip hebben rechercheurs van het coldcaseteam intensief onderzoek gedaan. Er is opnieuw gekeken naar DNA-sporen, vingerafdrukken en camerabeelden. De politie probeerde op verschillende manieren te achterhalen of Serdarusic die bewuste nacht op de Wallen was. Er werd echter geen bewijs gevonden.

Ook andere details uit de tip van D., zoals informatie over het mogelijke moordwapen, liepen op niets uit. De politie acht de betrokkenheid van Serdarusic daarom zeer onwaarschijnlijk. Volgens de recherche moet de dader mogelijk dichter bij huis worden gezocht.

Gouden tip

Naast de grote media-aandacht werd ook de beloning voor de gouden tip verhoogd naar €30.000. De politie roept nog steeds iedereen met informatie over de moord op Betty Szabó op om zich te melden.