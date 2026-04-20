Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Belgische gevangene wijst mogelijke verdachte aan in zaak Tanja Groen'

Crime

Vandaag, 07:14 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Een Belgische gevangene beweert meer te weten over de verdwijning van Tanja Groen, blijkt uit informatie van De Limburger en de Belgische krant Het Belang van Limburg. De verdachte heeft het onderzoeksteam op een mogelijke verdachte gewezen. De 18-jarige Groen verdween in de zomer van 1993 na een studentenfeest in Maastricht.

Vanuit een Belgische gevangenis heeft de 55-jarige Johan V. zich in 2025 gemeld met informatie over de vermissing. De gevangene is sindsdien minstens drie keer gehoord door het team dat de vermissing van de 18-jarige studente onderzoekt. Daarbij heeft de verdachte de naam genoemd van de man die Groen in 1993 zou hebben ontvoerd en vermoord.

Daarnaast is ook een naam genoemd van een vermeende handlanger en heeft de tipgever een locatie in Maastricht beschreven als de plek waar de studente begraven zou zijn.

In 2023 werd in het Noord-Hollandse Schagen, de woonplaats van de ouders van Groen, stilgestaan bij de verdwijning van Tanja Groen:

1:02

Afronding cold case Tanja Groen

De advocaat van Johan V., Jan Keulen, kan niets loslaten over de zaak en ook de stichting van Peter R. De Vries geeft geen commentaar. Het Openbaar Ministerie in Nederland laat aan Het Belang van Limburg weten "niets te kunnen bevestigen of ontkennen tijdens lopende onderzoeken", aldus een woordvoerster.

"Er loopt nog een onderzoek. Net als bij andere lopende onderzoeken kan het Openbaar Ministerie op dit moment geen nadere mededelingen hierover doen. We werken naar een afronding toe van de cold case Tanja Groen", aldus het OM.

Johan V. komt uit het Belgische Herk-de-Stad en was bouwvakker, maar ook bekend in het criminele milieu, met name in de softdrugshoek. V. werd in 2002 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de 40-jarige Ron Bening in diens woning aan het Fossielenerf in Heerlen. De vriendin van Bening werd op die fatale 13 september 2000 door kogels geraakt, maar overleefde het schietincident en speelde later een cruciale rol als getuige tijdens het proces.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.