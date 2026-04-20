'Belgische gevangene wijst mogelijke verdachte aan in zaak Tanja Groen'

Een Belgische gevangene beweert meer te weten over de verdwijning van Tanja Groen, blijkt uit informatie van De Limburger en de Belgische krant Het Belang van Limburg. De verdachte heeft het onderzoeksteam op een mogelijke verdachte gewezen. De 18-jarige Groen verdween in de zomer van 1993 na een studentenfeest in Maastricht.

Vanuit een Belgische gevangenis heeft de 55-jarige Johan V. zich in 2025 gemeld met informatie over de vermissing. De gevangene is sindsdien minstens drie keer gehoord door het team dat de vermissing van de 18-jarige studente onderzoekt. Daarbij heeft de verdachte de naam genoemd van de man die Groen in 1993 zou hebben ontvoerd en vermoord.

Daarnaast is ook een naam genoemd van een vermeende handlanger en heeft de tipgever een locatie in Maastricht beschreven als de plek waar de studente begraven zou zijn.

In 2023 werd in het Noord-Hollandse Schagen, de woonplaats van de ouders van Groen, stilgestaan bij de verdwijning van Tanja Groen:

Afronding cold case Tanja Groen

De advocaat van Johan V., Jan Keulen, kan niets loslaten over de zaak en ook de stichting van Peter R. De Vries geeft geen commentaar. Het Openbaar Ministerie in Nederland laat aan Het Belang van Limburg weten "niets te kunnen bevestigen of ontkennen tijdens lopende onderzoeken", aldus een woordvoerster.

"Er loopt nog een onderzoek. Net als bij andere lopende onderzoeken kan het Openbaar Ministerie op dit moment geen nadere mededelingen hierover doen. We werken naar een afronding toe van de cold case Tanja Groen", aldus het OM.

Johan V. komt uit het Belgische Herk-de-Stad en was bouwvakker, maar ook bekend in het criminele milieu, met name in de softdrugshoek. V. werd in 2002 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de 40-jarige Ron Bening in diens woning aan het Fossielenerf in Heerlen. De vriendin van Bening werd op die fatale 13 september 2000 door kogels geraakt, maar overleefde het schietincident en speelde later een cruciale rol als getuige tijdens het proces.