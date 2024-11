Schagen onthult Tanja Groenplein met gedenksteen voor Peter R. De Vries

Schagen heeft zaterdag het Tanja Groenplein onthuld, met daarop een gedenksteen ter nagedachtenis aan zowel het vermiste meisje Tanja Groen als de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Onder toeziend oog van de ouders van Tanja en de dochter van De Vries werd het monument aan het publiek gepresenteerd. "Met dit beeld en het plein weten we zeker dat Tanja en Peter nooit vergeten zullen worden."

De ouders van Tanja Groen zijn dankbaar voor het eerbetoon. "Ik ben blij met het beeld, ik vind het geweldig. Dat de gemeente dit voor je over heeft," zegt Adrie Groen tegen Hart van Nederland.

Tanja Groen werd in juni 1975 geboren in Schagen, waar ze ook opgroeide. Na haar 18e verjaardag verhuisde ze naar Maastricht om daar te studeren. Tijdens de introductieweek in 1993 verdween ze, toen ze na een feestje bij studentenvereniging Circumflex naar haar kamer in het dorp Gronsveld fietste. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De Vries maakte zich hard voor vermissing

Peter R. de Vries startte in juni 2021 een crowdfunding om minstens 1 miljoen euro in te zamelen. Dat bedrag zou één jaar lang beschikbaar blijven voor degene die de gouden tip zou leveren. De Vries begon de inzameling op wat Tanja’s 46e verjaardag zou zijn geweest. Begin juli 2021 bezocht hij Schagen om plaatselijke ondernemers om hulp te vragen. Een dag later werd hij neergeschoten en ruim een week later overleed hij.

De stichting van Peter R. de Vries heeft de afgelopen jaren honderden tips over Tanja Groen ontvangen, maar de gouden tip zat er tot nu toe niet bij.