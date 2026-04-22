Dit staat er op het spel bij debat over energieplan

Het kabinet kwam eerder deze week met een groot pakket aan maatregelen om de gevolgen van de onrust in het Midden-Oosten op te vangen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer daar urenlang over. Het gaat om honderden miljoenen euro's, maar de vraag blijft of Nederlanders daar snel iets van merken.

Het grootste gesprek onderwerp is het pakket met maatregelen van afgelopen maandag. Het gaat om 627 miljoen euro aan directe uitgaven en 340 miljoen euro aan belastingmaatregelen in 2026. Er gaat 195 miljoen euro naar het Noodfonds Energie, de visserijsector krijgt 25 miljoen euro om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en boeren krijgen eenzelfde bedrag om minder kunstmest en energie te gebruiken.

Lees ook: Meeste Nederlanders kritisch op energieplan kabinet Meeste Nederlanders kritisch op energieplan kabinet

Werknemers kunnen daarnaast een hogere vergoeding per gereden kilometer krijgen, met een verhoging naar 25 cent. De werkgever moet dit wel gaan betalen. De wegenbelasting voor zakelijke busjes wordt gehalveerd en vrachtwagens zullen later in het jaar een minimumtarief aan wegenbelasting betalen. Om dit alles te kunnen betalen gaan wel andere belastingen omhoog, waaronder de accijnzen op alcohol.

Openbaar vervoer

Woensdag is daar nog een voorstel bijgekomen over een tijdelijke ov-kaart. Dit 'Nederland-ticket' is een plan van GroenLinks-PvdA, waar bij de coalitie wel oor naar lijkt te zijn. Het houdt in dat mensen drie maanden lang voor een vast bedrag per maand onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in de daluren. Dat zou gaan om zo'n 49 euro. In het debat moet blijken of dit wordt toegevoegd aan het pakket.

De Tweede Kamer is kritisch op de aangekondigde plannen. Veel van de maatregelen zijn pas op de lange termijn merkbaar. "Het kabinet zal vooral worden gevraagd waarom er geen accijnsverlaging komt op benzine bijvoorbeeld, wat in de landen om ons heen in Europa wel gebeurd", zegt politiek verslaggever Jeanneau van Beurden. "De vraag is uiteindelijk wel of er veel bij gaat komen of dat het hierbij blijft."

Veel Nederlanders zijn net als de Kamer kritisch op het energiepakket. De kritiek zit vooral in de effectiviteit en de verdeling van de maatregelen. Maar liefst 72 procent van de panelleden van het Hart van Nederland-panel vindt dat het pakket nog niet genoeg is of dat de baten en lasten niet eerlijk verdeeld zijn.

Stemming donderdag

Of het energiepakket genoeg steun gaat krijgen, merken we donderdag. Dan wordt erover gestemd vlak voordat de Kamerleden met reces gaan. "Er zal waarschijnlijk wel genoeg steun zijn, omdat een deel van de oppositie het toch een stap in de goede richting vindt."