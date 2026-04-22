Veilige seks wordt flink duurder door onrust in Midden-Oosten

Vandaag, 09:39

Door de oorlog in Iran is er een heuse energiecrisis ontstaan. Grondstoffen als olie en gas worden duurder, waardoor ook onze boodschappen en bijvoorbeeld de ticketprijzen voor vluchten omhooggaan. Door de onrust in het Midden-Oosten stijgt zelfs de prijs van een product waar je misschien niet gelijk aan denkt: condooms.

Deze week maakte het kabinet bekend 1 miljard euro uit te trekken om de gevolgen van de onrust in het Midden-Oosten op te vangen, zo is te zien in bovenstaande video.

Hoe dat komt? Karex, het bedrijf dat wereldwijd een op de vijf condooms produceert, maakt jaarlijks miljarden condooms voor merken als Durex en de eigen merken ONE Condoms en Carex. Het bedrijf ervaart problemen met de grondstoffen die nodig zijn om de condooms te maken, wat de kosten opdrijft. Het Maleisische bedrijf heeft producten nodig zoals siliconenolie voor het glijmiddel en ethanol voor de verpakkingen.

De prijsverhoging wordt pas in de komende maanden merkbaar en zal waarschijnlijk met dertig procent stijgen. Momenteel kost een pakje standaardcondooms van Durex 17,99 euro.

Door ANP

