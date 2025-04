Geen extra geld naar Defensie, wel naar ontwikkelingshulp: dit weten we over de voorjaarsnota

De plannen uit de voorjaarsnota van het kabinet beginnen steeds duidelijker te worden. Woensdag meldden de partijen na een etmaal vergaderen vooral goed nieuws. Waar ze minder spraakzaam over waren, is hoe al die plannen betaald gaan worden. Ook vandaag kreeg de Haagse pers daar geen antwoord op.

In de voorjaarsnota zijn wel al een aantal opvallende keuzes naar buiten gekomen. Van energiekorting tot frustratie over de staat van onze gevangenissen: dit is wat we tot nu toe weten.

Energie goedkoper, maar geld komt uit klimaatfonds

De coalitiepartijen willen de energiebelasting voor huishoudens verlagen. Om dat te betalen, halen ze 600 miljoen euro uit het klimaatfonds, bevestigen Haagse bronnen.

Dat fonds was bedoeld voor duurzame investeringen, maar volgens de partijen is het verlagen van de energierekening óók een goede besteding. De korting komt via een verhoogde belastingvermindering, vooral op elektriciteit.

Verhuurders krijgen meer ruimte, huurders betalen meer

Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is tevreden met de aangepaste huurwet. De wet wordt versoepeld om te voorkomen dat verhuurders hun panden massaal verkopen. De wet wordt versoepeld om te voorkomen dat verhuurders hun panden massaal verkopen. Hierdoor stijgen de huren in het middensegment mogelijk met tientallen euro’s per maand. Tegelijkertijd worden de huren voor woningen in de sociale sector bevroren.

Woningcorporaties verwachten dat er daardoor minder geld beschikbaar is voor nieuwbouw en verbouw van huizen. Keijzer maakt zich daar niet veel zorgen over: "Ik ga ervan uit dat daar compensatie voor komt."

Zorgen over gevangenissen nemen toe

PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) krijgt geen extra geld voor renovatie van gevangenissen, ondanks een verzoek van 500 miljoen euro. Zonder dat geld moeten veroordeelden mogelijk drie tot vier weken eerder worden vrijgelaten, waarschuwt ze. Nu is dat nog gemiddeld vijf dagen. “Want het is een beetje alsof je de leerplicht hebt, maar geen scholen,” zegt Coenradie.

Bij de uitloop van de ministerraad vertelt ze dat ze de komende tijd creatief moet gaan zoeken naar oplossingen. In een video zegt ze dat ze nog steeds strijdbaar is om het "te fixen".

0:40 Coenradie bindt in nu ze geen extra geld krijgt voor cellentekort

Coenradie neemt het haar partijleider Geert Wilders niet kwalijk dat er geen extra geld naar de gevangenissen gaat. Het was een besluit van de hele coalitie, benadrukt ze. Eerder was ze in aanvaring gekomen met Wilders, toen ze voorstelde om bepaalde gevangenen eerder vrij te laten om zo de druk op het cellentekort te verlichten. Wilders is daar fel op tegen. De komende tijd gaat Coenradie bekijken wat ze met de situatie aan moet.

Defensie moet wachten op extra miljarden

Defensie krijgt niet meteen meer geld, ondanks afspraken met de NAVO. Minister Ruben Brekelmans (VVD) benadrukt dat er wel structureel 1,1 miljard euro bijkomt, maar dat dit pas in 2029 volledig beschikbaar is. Daarmee zou Nederland de NAVO-norm van 2 procent van het bbp net halen. Eind juni wordt op een NAVO-top besproken of die norm verder omhoog moet.

Lees ook: Zo wil Defensie tegen 2030 duizenden nieuwe militairen werven

Koppeling ontwikkelingshulp en economie keert terug

De koppeling tussen ontwikkelingshulp en de economie wordt volgend jaar hersteld. Dat betekent dat het hulpbudget opnieuw meebeweegt met de economische groei, zoals dat sinds 1975 het geval was. Minister Reinette Klever (PVV) krijgt hierdoor in 2026 tientallen miljoenen euro's extra, die volgens de coalitie ingezet moeten worden voor migratiepartnerschappen en hulp aan de armste landen via de Wereldbank.

Toch staat Klever ondanks deze extra middelen voor zware bezuinigingen: vanaf 2027 moet zij structureel 2,4 miljard euro inleveren. Wel hoeft ze dan minder geld uit te geven aan de opvang van eerstejaars asielzoekers.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Geen bezuiniging op zorg, 'meevaller valt weg'

Verhalen over een bezuiniging van 600 miljoen euro op de zorg kloppen niet, zegt minister Agema. Volgens haar gaat het om een meevaller die uiteindelijk toch niet doorgaat. "Er wordt dus niets afgepakt van de zorg, maar er komt ook geen extra geld bij," vertelt ze in de onderstaande video:

1:13 Minister Agema (zorg) over het intrekken van meevaller

Volgens de PVV-bewindsvrouw is 200 miljoen euro een "foutje" van de onderhandelaars dat wordt rechtgetrokken. De resterende 400 miljoen zouden financiële meevallers zijn die teruggaan naar de staatskas, waar ze "heel blij mee" is.

Hoe het kabinet al deze plannen precies wil betalen, is nog niet duidelijk. Dat wordt pas bekend als het volledige financiële overzicht naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Naar verwachting gebeurt dat vrijdag.

Hart van Nederland / ANP