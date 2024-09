Zo wil Defensie tegen 2030 duizenden nieuwe militairen werven

Het kabinet wil met de nieuwe Defensienota ons land een grote stap richting een sterkere krijgsmacht laten zetten. Voor het eerst in dertien jaar krijgt Nederland bijvoorbeeld weer een eigen tankbataljon en extra straaljagers. Maar wie gaat al die apparatuur straks besturen?

Het tekort aan personeel is een grote uitdaging en een bedreiging voor de slagkracht van Defensie. Om dit probleem aan te pakken, investeert het ministerie jaarlijks meer dan een kwart miljard euro in personeel, zo blijkt uit de nota. De Defensienota richt zich op een structurele aanpak van het personeelstekort.

De militaire organisatie wil tegen 2030 een volledig gevuld personeelsbestand hebben, met een instroom van minimaal 9.000 militairen per jaar vanaf 2029. Momenteel werken er bijna 70.000 mensen bij Defensie, waaronder beroepsmilitairen, reservisten en dienjaarmilitairen. De krijgsmacht moet flexibeler worden en snel kunnen opschalen bij dreigingen en weer afschalen wanneer dat nodig is.

Ronald Rutten is 63 jaar, maar hij mag hij niet langer als reservist voor het leger werken. Volgens Defensie is hij namelijk te oud:

2:11 Ronald is 'te oud' voor de reservisten: 'Het doet pijn'

Dienjaar

Een van de oplossingen om dit doel te bereiken, is het uitbreiden van het vrijwillige dienstjaar. Jongeren kunnen een jaar lang dienen bij Defensie zonder langdurige verplichtingen. Ze krijgen militaire training, werken mee aan operaties en ontvangen een vergoeding. Na afloop kunnen ze kiezen of ze verder willen in de krijgsmacht of een andere weg inslaan.

Volgens een woordvoerder van Defensie is de uitbreiding van het dienjaar succesvol: "We zijn van 130 naar 650 deelnemers gegaan en verwachten er straks 1000 aan te nemen". Het merendeel hiervan blijft tot nu toe bij de organisatie werken. "Daar zijn we natuurlijk ontzettend tevreden over. Ook degenen die niet zijn doorgegaan, hebben een waardevol jaar gehad."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hoopvol

Defensie hoopt dus tegen 2030 alle vacatures gevuld te hebben en door te gaan als een van de grootste werkgevers van Nederland. "Het is duidelijk dat veiligheid een belangrijk thema is geworden in Europa. Dat Nederland dit jaar voldoet aan de NAVO-norm is dan ook meer dan logisch," stelt de woordvoerder. Voor het eerst besteedt Nederland dit jaar meer dan 2% van het bruto binnenlands product (bbp) aan Defensie.

BBP Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale waarde van alle goederen en diensten die een land in één jaar produceert. Het geeft een beeld van de grootte en gezondheid van de economie. Hoe hoger het bbp, hoe meer er in dat land wordt verdiend en geproduceerd.

Hart van Nederland/ANP