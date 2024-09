Marechaussee kan opnieuw geen noodpaspoorten uitgeven vanwege storing

De Koninklijke Marechaussee kan vrijdagochtend opnieuw geen noodpaspoorten uitgeven vanwege een storing. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde probleem als de storing bij het netwerk van Defensie afgelopen woensdag.

De problemen met de uitgifte van noodpaspoorten spelen in het hele land. De Marechaussee werkt hard aan een oplossing. "We gaan er alles aan doen om in ieder geval weer noodpaspoorten te kunnen uitgeven, maar tot nader order kan dit dus niet," zegt een woordvoerder.

Woensdag was het door een storing ook niet mogelijk om een nooddocument te krijgen. De problemen leken donderdag opgelost, maar nu blijkt er opnieuw een storing te zijn.

Grote landelijke storing

De storing in het netwerk van Defensie zorgde woensdag voor veel problemen. Zo werden ook Eindhoven Airport, hulpdiensten en gemeenten getroffen door een fout in de softwarecode.

Volgens de zegsman worden in deze periode maandelijks tweeduizend noodpaspoorten uitgegeven, om allerlei redenen. Het gaat vooral om mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden, maar die erachter komen dat hun paspoort verlopen of kwijt is.

ANP