Afgiftepunten noodpaspoorten weer open na storing

Mensen kunnen weer een noodpaspoort krijgen via alle afgiftepunten van de Koninklijke Marechaussee. Door de storing was het eerder donderdag nog niet mogelijk om in IJmuiden een nooddocument te krijgen, maar volgens een woordvoerder zijn ook hier inmiddels de problemen verholpen.

Woensdag werd al bekend dat de marechaussee weer bereikbaar was via de telefoon en op Schiphol en Eindhoven Airport weer noodpaspoorten kon verstrekken. De computerstoring trof onder meer Eindhoven Airport, gemeenten, de politie en de Kustwacht.

Coronaprik

Mensen kunnen ook weer zonder problemen een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. De storing trof ook DigiD waardoor mensen heel moeilijk konden inloggen via hun mobiele telefoon. Dat is verholpen. "Alle problemen met het maken van een afspraak zijn opgelost", laat GGD GHOR Nederland donderdag weten.

Het is sinds dinsdag mogelijk om een afspraak te maken voor de najaarsronde. De prik is beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf zestig jaar. Ook volwassenen en kinderen die om medische redenen een verhoogd risico lopen ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, mogen zich laten vaccineren. Mensen die in de zorg werken, kunnen de prik ook krijgen. Voor mensen met een kwetsbaar gezinslid kan de inenting eveneens geregeld worden.

In de najaarsronde vorig jaar kregen ruim 2,7 miljoen mensen een coronaprik. Van de 60-plussers liet ongeveer 50 procent een inenting zetten.

Hart van Nederland / ANP