Coenradie over voorstel Wilders: 'Acht man in een cel is totaal onrealistisch'

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) wil dat sommige gevangenen maximaal twee weken eerder vrijkomen om het tekort aan cellen op te lossen. Maar die plannen vallen niet goed bij haar eigen partij en de andere coalitiepartijen VVD en BBB. PVV-partijleider Wilders is erg vocaal over het voorstel en vindt het onacceptabel. "Voor mijn part stop je acht mensen in één cel", liet hij dinsdag nog weten. Volgens Coenradie klinkt dat 'heel stoer' maar is het voorstel niet haalbaar.

In een Kamerdebat over de gevangenissen legde Coenradie woensdag uit dat ze weinig andere mogelijkheden ziet. "Ik heb twee knoppen waar ik aan kan draaien," zei ze. "Aan de voorkant minder mensen oppakken of aan de achterkant meer mensen heenzenden." Volgens haar is vervroegde vrijlating "de minst slechte optie". Andere maatregelen zijn volgens haar al uitgeput.

Het plan is nog niet toegestaan volgens de wet, dus moet een regeling worden aangepast. Dat proces duurt enkele maanden, maar de staatssecretaris wil binnen enkele weken al gevangenen eerder laten gaan dan de drie dagen die nu zijn toegestaan. Illegaal is dat volgens haar niet. "We zijn bezig met de regeling. En daarop lopen we vooruit," zegt ze tegen het ANP.

PVV wil juist strengere aanpak

Binnen de PVV is er forse kritiek op Coenradies plannen. Partijleider Geert Wilders wil juist strengere maatregelen en stelde voor om acht gevangenen in één cel te zetten. Maar dat ziet de staatssecretaris totaal niet zitten.

"Dat ga ik niet doen, daar ben ik eerder al duidelijk over geweest in de Kamer," zei Coenradie tegen politiek verslaggever Thomas van Groningen van Hart van Nederland. "Het past niet, fysiek kan het niet en het is totaal ondenkbaar dat ik de veiligheid en het welzijn van mijn mensen in gevaar ga brengen. Meer dan twee mensen op een cel is vaak al niet haalbaar."

"Voorstel Wilders is verwerpelijk"

Van Groningen vroeg haar wat ze moreel vindt van Wilders’ voorstel. Coenradie was helder: "Ik vind het verwerpelijk." Op de vraag of ze nog door één deur kan met haar partij, antwoordde ze: "Ik zou niet weten waarom niet, dit voorstel is verwerpelijk en ik kan gewoon niet zien hoe acht man in een cel realistisch is. Het klinkt misschien allemaal heel stoer voor iedereen die het wil horen, maar het is totaal niet uitvoerbaar."

De Tweede Kamer krijgt binnenkort de kans om over het plan te stemmen. Of PVV, VVD en BBB alsnog overstag gaan, durft Coenradie niet te zeggen. "Nu is de Kamer aan zet," liet ze na afloop van het debat weten.

Hart van Nederland / ANP