Keijzer krijgt felle kritiek op huurplannen: ‘Explosie van dure huren dreigt’

De nieuwe plannen van minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) om de regels voor huurwoningen te versoepelen, stuiten op stevige kritiek. Gemeenten en politieke partijen vrezen dat de voorgestelde aanpassingen zullen leiden tot fors hogere huren, vooral in het middensegment.

Volgens wethouders Zita Pels (Amsterdam, GroenLinks) en Dennis de Vries (Utrecht, PvdA) dreigt er “een explosie van dure huren” door Keijzers voornemen om de WOZ-waarde zwaarder mee te laten tellen bij het bepalen van de maximale huurprijs. "In Amsterdam wordt bijvoorbeeld een kwart van de middenhuurwoningen fors duurder. Ook in Utrecht, met na Amsterdam de hoogste WOZ-waarde, gaan deze voorstellen grote consequenties hebben voor de betaalbaarheid van middenhuurwoningen", aldus de wethouders.

De Wet Betaalbare Huur heeft onbedoelde gevolgen, met verhuurders die hun huurwoningen te koop zetten en studenten zoals Bart in een leeglopend huis achterlaten (zie video).

De gemeenten zijn ook bezorgd over het tempo waarop Keijzer met wijzigingen komt. De huidige regels zijn pas in juli vorig jaar ingevoerd. "Er is een breed gedragen oproep van gemeenten, investeerders en corporaties tot rust en stabiliteit in de huurregelgeving", zeggen de twee wethouders. "Toch gaat de minister sleutelen aan de huurregelgeving, ze creëert daarmee onrust."

Puntenstelsel

Een ander punt van kritiek is het voornemen om het puntenstelsel te verruimen. Daardoor krijgen huurwoningen geen puntenaftrek meer als ze geen balkon of tuin hebben, wat betekent dat verhuurders meer huur kunnen vragen. Merlien Welzijn van NSC noemt dit onwenselijk en stelt dat het "de verkeerde kant" opgaat. Ze mist bovendien een bredere visie op de belastingdruk in box 3, die volgens haar het werkelijke probleem is.

In de Tweede Kamer klinken zorgen vanuit meerdere partijen. Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) noemt Keijzers plannen "ongelooflijk" en wijst erop dat de huren afgelopen jaar al fors zijn gestegen. Zijn partij pleit samen met de SP voor een huurbevriezing. Ook de PVV wil de huren verlagen, maar wacht de onderhandelingen over de voorjaarsnota af.

Naast NSC laat ook coalitiepartner VVD zich kritisch uit. Maar anders dan de linkse partijen vindt de VVD de plannen juist te slap. "Het is tientjeswerk," aldus Kamerlid Peter de Groot. "Daarmee ruim onvoldoende om deze desastreuze huurwet te repareren en het uitponden te stoppen."

'Gezond verstand'

Marieke Wijen-Nass (BBB) is juist blij met de aanpassing van minister Keijzer. "Ze kiest voor gezond verstand en gooit de woonwet van Hugo de Jonge op de schop." Net als de VVD is BBB van mening dat de vorige huurwet vooral zorgt voor verkoopacties van verhuurders en dat "particuliere huurders de dupe werden en met lege handen kwamen te staan".

Ook coalitiepartij PVV wil de huren verlagen, maar durfde hier eerder nog geen toezeggingen over te doen. Eerst wil de partij de onderhandelingen over de voorjaarsnota afwachten.

