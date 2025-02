Huurders in actie tegen forse huurverhoging: 'Het is nu al niet te betalen'

Tientallen huurders uit het hele land trokken woensdag naar de Tweede Kamer om hun zorgen te uiten over de geplande huurverhogingen. De afspraken uit de Woontop van afgelopen december voorzien in een maximale stijging van 5 procent voor sociale huurders en zelfs 7,7 procent voor de middenhuur. Voor veel huurders, die nu al moeite hebben om rond te komen, is dit een bittere pil. "Ik kan al niet meer besparen dan ik nu doe. Ik eet al te weinig."

Een van de bezorgde huurders is Tineke van Geest uit Rotterdam. Naast huurder is zij ook voorzitter van de Huurdersraad Hef Wonen in Rotterdam. Tineke vreest dat vooral sociale huurders zwaar getroffen worden door de verhoging. "Veel mensen kunnen nu al nauwelijks hun rekeningen betalen. Een paar tientjes extra per maand klinkt misschien niet veel, maar dat is voor sommigen het verschil tussen eten op tafel of niet," zegt ze tegen Hart van Nederland.

'Verhogingen zijn noodzakelijk'

Volgens de overheid is de verhoging een noodzakelijk gevolg van de stijgende kosten en lonen. De sociale huurverhoging is juist naar beneden bijgesteld, zo wordt benadrukt. "Zonder de gemaakte afspraken zou de stijging nog hoger zijn geweest," stelt een woordvoerder van minister Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimte Ordening). De maatregelen moeten ervoor zorgen dat huren betaalbaar blijven, maar tegelijkertijd moeten woningcorporaties ook de stijgende kosten kunnen dekken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De huurders vrezen dat ze de rekening krijgen van de gestegen kosten. Niet iedere huurder zal direct te maken krijgen met de maximale verhoging, omdat sommige al tegen de wettelijke grens aanzitten. Toch is het voor velen onzeker wat hen te wachten staat. "We begrijpen dat mensen niet willen dat hun huur omhooggaat, daarom is er een maximumpercentage afgesproken," aldus de woordvoerder.

Geen boodschap

Van Geest heeft daar geen boodschap aan, "Het is nu al heel moeilijk voor veel van ons. Kom eens kijken bij de huurder die het nu al niet meer kunnen betalen. Die dreigen op straat komen te staan. Het aantal daklozen in Rotterdam is al een probleem. Met dit soort verhogingen wordt dat nog erger. Ik maak mij ook echt zorgen over de toekomst, daarom moest ik vandaag echt naar Den Haag om onze stem te laten horen."