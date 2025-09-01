Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Van Vroonhoven stopt bij NSC na lagere plek op kieslijst

Van Vroonhoven stopt bij NSC na lagere plek op kieslijst

Beleid

Gisteren, 16:48

Link gekopieerd

NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Dat bevestigt de partij na berichtgeving van verschillende media.

Van Vroonhoven stond aanvankelijk op de tweede plaats van de kandidatenlijst van NSC. Tijdens een stemming onder de leden werd zij echter naar de vierde plek verplaatst.

NSC verliet het kabinet nadat buitenlandminister Caspar Veldkamp was opgestapt na een debat over de situatie in Gaza:

Buitenlandminister Veldkamp stapt op na moeizaam Gaza-debat
1:26

Buitenlandminister Veldkamp stapt op na moeizaam Gaza-debat

Besluit na ledenstemming

In een verklaring laat NSC weten: "Nicolien ziet dit als een duidelijk signaal van de leden en heeft besloten zich niet verkiesbaar te stellen."

Tot de installatie van de nieuwe Tweede Kamer blijft Van Vroonhoven wel actief als Kamerlid.

ANP

Lees ook

VVD en BBB verdelen NSC-ministersposten: dit krijgen ze in handen
VVD en BBB verdelen NSC-ministersposten: dit krijgen ze in handen
Hamas prijst vertrek Veldkamp: 'Moedig en ethisch'
Hamas prijst vertrek Veldkamp: 'Moedig en ethisch'
Buitenlandminister Veldkamp (NSC) stapt op na uitblijven steun voor Israël-maatregelen
Buitenlandminister Veldkamp (NSC) stapt op na uitblijven steun voor Israël-maatregelen
Schoof zwaar teleurgesteld in vertrek NSC: 'Niet boos, wel knap chagrijnig'
Schoof zwaar teleurgesteld in vertrek NSC: 'Niet boos, wel knap chagrijnig'
NSC stapt uit kabinet na vertrek minister Veldkamp
NSC stapt uit kabinet na vertrek minister Veldkamp

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.