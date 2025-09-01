Van Vroonhoven stopt bij NSC na lagere plek op kieslijst

NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Dat bevestigt de partij na berichtgeving van verschillende media.

Van Vroonhoven stond aanvankelijk op de tweede plaats van de kandidatenlijst van NSC. Tijdens een stemming onder de leden werd zij echter naar de vierde plek verplaatst.

NSC verliet het kabinet nadat buitenlandminister Caspar Veldkamp was opgestapt na een debat over de situatie in Gaza:

1:26 Buitenlandminister Veldkamp stapt op na moeizaam Gaza-debat

Besluit na ledenstemming

In een verklaring laat NSC weten: "Nicolien ziet dit als een duidelijk signaal van de leden en heeft besloten zich niet verkiesbaar te stellen."

Tot de installatie van de nieuwe Tweede Kamer blijft Van Vroonhoven wel actief als Kamerlid.

