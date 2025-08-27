VVD en BBB verdelen NSC-ministersposten: dit krijgen ze in handen

De nieuwe ministers op de departementen van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid en Sociale Zaken zullen van VVD-huize zijn. BBB zal twee nieuwe ministers leveren: voor Onderwijs en voor Binnenlandse Zaken. Dat vertelde demissionair premier Dick Schoof tijdens het debat over het vertrek van NSC uit het kabinet.

Namen kan Schoof nog niet noemen, "dat vergt zorgvuldigheid in het proces en worden bekendgemaakt zodra het kan". Dat geldt ook voor de vier vrijgekomen posten van staatssecretarissen. Of die ook allemaal worden gevuld, is nog niet bekend.

Eerder in het debat was er nog een clash tussen Wilders en Jetten nadat De PVV-leider in een pleidooi mensen met een niet-westerse achtergrond in verband bracht met seksueel geweld. Bekijk de beelden hieronder:

2:11 Dood Lisa centraal in debat Jetten Wilders: clash over migratie en vrouwenrechten

"Wij zijn er als kabinet zeer van bewust dat de ruimte om de komende maanden nog vooruitgang te boeken ons gegund moet worden door de Kamer. We zullen per onderwerp en per debat moeten kijken of er een meerderheid te vinden is. Dat was voor het vertrek van de NSC-fractie al zo, maar nu helemaal. Dat is een gegeven waarmee wij realistisch om moeten gaan."

Toch nog stappen zetten de komende tijd

Verder past het kabinet nu vooral terughoudendheid, zei Schoof. De komende maanden hoopt hij "in nauw overleg" toch nog stappen te kunnen zetten. Daarbij noemde hij onder meer toeslagenouders, Groningers en de begroting van volgend jaar.

"Het zou onverantwoord zijn om op een belangrijk onderwerp als migratie en asiel een periode van stilstand in te gaan. En de oorlog in Oekraïne wacht ook niet op ons."

Hoop

Schoof: "Ik hoop oprecht dat het ons de komende tijd gegeven is, Kamer en kabinet, om elkaar te vinden en elkaar de hand te reiken. Om zo op weg naar de verkiezingen en de formatie nog zoveel mogelijk goeds te bereiken."

Ondanks de nieuwe crisis in het al gevallen kabinet wil Schoof dus door. De opgestapte NSC'ers worden vervangen met hulp van de twee overgebleven coalitiepartijen. "Wij denken dat dit de snelste, meest praktische manier is om rust te brengen in het proces en in het werk." Schoof ziet voor deze koers ook steun in de Kamer.

Hart van Nederland / ANP