Asielopvang Gelderland loopt vast: drie gemeenten haken af of stellen uit

Zutphen krijgt toch geen 'dienstencentrum' voor de opvang van asielzoekers. Dat plan leidde vorige maand tot veel onrust, de Gelderse gemeente spreekt van "een continue stroom aan reacties". Daarom gaat de opvang niet door.

Zutphen wilde maximaal 250 asielzoekers opvangen na hun aanmelding in Ter Apel. In drie tot zes weken tijd zouden ze worden geholpen bij de eerste stappen van hun asielprocedure. Dat moest helpen om de wachttijden voor asielzoekers te verkorten. Het gebouw had in de tweede helft van 2028 klaar moeten zijn.

In Zutphen was het het dienstencentrum vorige maand het gesprek van de dag. Hart van Nederland maakte er een reportage over (zie bovenstaande video).

Geen eigen opvang in Culemborg

Culemborg krijgt voorlopig geen eigen opvang voor asielzoekers. De Gelderse gemeente wilde volgend jaar een locatie openen, die ze zelf zou beheren, en sprak daarover met de overheid. Begin deze maand kwam de coalitie echter ten val. Culemborg vreest "dat de demissionaire regering nieuwe spelregels vaststelt" en maakt daarom "een pas op de plaats".

Culemborg wilde 176 asielzoekers opvangen in een leegstaand kantoorgebouw aan de Bellweg. Die locatie zou zeven jaar beschikbaar moeten zijn. De gemeente wil daarom duidelijke afspraken over langdurige financiering, maar het kabinet zou daar niet toe bereid zijn. Zelfs als de overheid nu toch akkoord gaat, is de opvang later klaar dan halverwege 2026, aldus de gemeente.

Vertraging in Oldebroek

Ook in het Gelderse Oldebroek loopt de opvang van asielzoekers vertraging op. De gemeente zegt veel reacties van inwoners te hebben gekregen en dat er ook veel mogelijke locaties zijn voorgedragen. De beoordeling daarvan "kost meer tijd dan verwacht". Oldebroek verwacht pas begin september te weten welke locaties überhaupt haalbaar zijn. Oldebroek heeft, net als alle andere gemeenten, tot 1 juli de tijd om het opgelegde aantal asielplekken te vinden. "Dat lukt niet op tijd", concludeert de gemeente, die om meer tijd vraagt.

Voorst in Gelderland moet volgens de spreidingswet 41 asielzoekers opvangen, maar gaat nu proberen 156 plekken te vinden, dus bijna vier keer zoveel. De gemeente gaat ervan uit dat er volgende maand een nieuwe verdeling komt en bereidt zich daar alvast op voor.

ANP