Rumoerig debat over opvang 400 asielzoekers in nieuwe wijk Zwolle

De gemeenteraad van Zwolle heeft een onrustig verlopen debat gehouden over een asielzoekerscentrum voor vierhonderd vluchtelingen in een nieuwbouwwijk. Het publiek roerde zich nadrukkelijk tijdens de raadsvergadering, die begon met achttien insprekers. Vaak volgde een lang en hard applaus als iemand zich uitsprak tegen een azc.

De raad week voor deze vergadering uit naar het Overijsselse provinciehuis in Zwolle, omdat daar meer plek voor bezoekers is dan in het stadhuis. De publieke tribune zat helemaal vol met ruim tweehonderd mensen, de overige bezoekers konden de vergadering in een zaaltje volgen via een livestream.

Een uur voordat het debat begon, ontstond voor het provinciehuis al een rij. De meeste bezoekers kwamen om hun onvrede te laten blijken over de komst van een azc. Ook was er een groepje dat met spandoeken liet blijken vluchtelingen juist te verwelkomen in Zwolle. Agenten, handhavers en beveiligers keken toe, maar hoefden niet in te grijpen.

Voorstanders uitgejoeld

Het azc staat gepland in De Tippe, een nieuw deel van de wijk Stadshagen aan de rand van de stad nabij een treinstation. De eerste inspreker overhandigde een petitie tegen het azc, die is ondertekend door bijna 5200 mensen. "Ik heb ze allemaal uitgedraaid, 191 pagina's. Lees ze gerust even door", zei hij tegen de voorzitter van de vergadering.

Voorstanders van vluchtelingenopvang werden door het grootste deel van het publiek uitgejoeld. Sommige insprekers moesten hun verhaal onderbreken door geschreeuw vanaf de tribune. De voorzitter had het publiek opgeroepen om zich rustig te houden, maar ondanks herhaalde waarschuwingen bleef het rumoerig. Tijdens het debat tussen de raadsleden werd het steeds leger op de tribune en keerde de rust terug.

Kopers voelen zich overvallen

Zwolle moet volgens de spreidingswet bijna 650 asielzoekers opvangen. Omdat enkele locaties binnenkort sluiten, heeft het stadsbestuur recent voorgesteld om een azc te openen in de nieuwe buurt. Omwonenden en kopers van huizen in De Tippe voelen zich hierdoor overvallen en bekritiseren de communicatie vanuit de gemeente. "Velen van ons zouden met de wetenschap van nu hier geen huis hebben gekocht", zei een van hen.

De gemeenteraad beslist op 7 juli over het voorstel. Een meerderheid lijkt te gaan instemmen, al pleiten sommige partijen nog wel voor een kleiner azc met minder opvangplekken.

