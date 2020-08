Politie heeft nog geen oplossing gevonden voor rellende jeugd Utrecht en Den Haag

De politie weet niet goed hoe ze moet omgaan met de rellen van de afgelopen weken in onder meer Utrecht, Amersfoort en Den Haag. Afgelopen weken ging het meerdere keren mis in verschillende wijken.

Dat zegt Anja Schouten, eenheidschef van de regio Noord-Holland en landelijk portefeuillehouder Jeugd van de Nationale Politie, in De Telegraaf.

Nog geen oplossing

“Wij hebben nog geen echte oplossing gevonden voor het probleem. Op dit moment voert de politie gesprekken met burgemeesters om een interventie te zoeken die hout snijdt”, zegt Schouten tegen de krant.

“We zien parallellen met rellen tijdens de jaarwisseling. Maar ook bijvoorbeeld met de ’pop-up feesten’ en massale vechtpartijen eerder dit jaar in het land. Je kunt wel constateren dat er echt een bepaalde trend is wat betreft het verzet tegen de politie en de mate van georganiseerdheid.”

Jonge oproerkraaiers

“De onruststokers zijn vooral jongeren van 13-23 jaar, er zijn corona-omstandigheden als gesloten geloofsgemeenschappen en andere faciliteiten, afgelaste festivals en vakanties die niet doorgaan, waardoor verveling een rol speelt”, aldus Schouten. “De rellen vinden plaats in lastige wijken, waar de afstand tussen overheid en samenleving groot is. Daarnaast zien we dat de rellen of bijeenkomsten van jongeren aangekondigd worden op social media.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) praat dinsdagochtend met de burgemeesters van Den Haag en Utrecht over de rellen. De gemeenteraad van Utrecht buigt zich dinsdagavond in een speciale commissievergadering over de onlusten in onder meer Kanaleneiland, Ondiep en Overvecht.

