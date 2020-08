In Helmond is zaterdag een 17-jarige jongen opgepakt voor opruiing. Hij zou achter een Instagram-account zitten waarop de afgelopen dagen werd opgeroepen om te komen rellen in Brabantse plaats.

De laatste weken is het in verschillende plaatsen in Nederland onrustig door jongeren die aan het rellen zijn geslagen. Onder meer in de Haagse Schilderswijk en in verschillende delen van Utrecht braken meerdere avonden op rij ongeregeldheden uit en keerden onruststokers zich tegen de politie.

Ook in kleinere steden werd via sociale media opgeroepen om rotzooi te trappen. Dit leidde tot rellen in Amersfoort en Hoogeveen. Daarnaast werd er voor vrijdagavond een ‘Project X-feest’ aangekondigd in de Drentse plaats, waarvoor donderdag een 19-jarige jongen uit Hollandscheveld werd opgepakt. Uiteindelijk bleef het rustig.

Oproep op Instagram

In Helmond maken de politie en gemeente zich zorgen omdat jongeren ook hier worden aangespoord om de boel op zijn kop te zetten. Er werd een onderzoek gestart wat uiteindelijk tot een aanhouding leidde. Een 17-jarige inwoner werd zaterdagochtend rond 6.30 uur van zijn bed gelicht en is meegenomen naar het politiebureau.

De tiener zou verantwoordelijk zijn geweest voor de oproepen die via Instagram verspreid werden. Bij zijn arrestatie werden meerdere mobiele telefoons in beslag genomen die nu worden onderzocht. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit niet uit dat er meer mensen worden opgepakt.

Eerder rellen in Helmond

Eerder deze zomer ging het flink mis in Helmond toen er in juni rellen uitbraken na oproepen op sociale media. Een groep van 100 tot 150 jongeren gooiden met vuurwerk en stenen naar de politie. De Mobiele Eenheid moest charges uitvoeren. Zes onruststokers werden toen opgepakt. Niemand raakte gewond.

Een paar dagen gingen er ook oproepen om rotzooi te trappen in de Eindhovense wijk Tongelre. Uiteindelijk werd daar een noodbevel afgekondigd en kon de massaal aanwezige politie de ongeregeldheden in de kiem smoren.