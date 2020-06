Verdachten mogen na 'verijdelde' rellen twee weken Eindhovense wijk niet in

De 21 jongeren die donderdagavond in de Eindhovense wijk Tongelre werden opgepakt, mogen veertien dagen niet meer in de wijk komen tenzij ze er wonen. Jongeren die in Tongelre wonen mogen er ‘s avonds niet rondhangen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Donderdagavond werd er voor een deel van de wijk een noodverordening afgekondigd door de gemeente Eindhoven. Tot vrijdagochtend 6.00 uur was het verboden om met meer dan twee personen samen te komen in de buurt. Er was eerder op sociale media opgeroepen om naar Tongelre te komen en zo de rellen in Helmond van eerder deze week te overtreffen.

‘Rustig gebleven dankzij politie’

Er zou expliciet opgeroepen zijn tot rellen, brandstichting en vuurwerk. Deze signalen waren binnengekomen bij politie, maar kamen ook van onder meer bewoners en ondernemers uit de buurt, aldus burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. Verder zouden ook “hardekernsupporters” van plan zijn om de openbare orde flink te gaan verstoren.

Door de massale aanwezigheid van de politie bleef het donderdagavond volgens de gemeente rustig in Tongelre, ondanks dat er groepjes onruststokers waren. “Dat het niet uit de hand is gelopen, is te danken aan het optreden van onze politiemensen”, zei burgemeester Jorritsma vrijdag.

Pepperspray en wapenstok

De politie heeft 21 jongeren in de leeftijd van dertien tot dertig jaar aangehouden, veertien van hen waren minderjarig. De jongeren hielden zich volgens justitie niet aan het samenscholingsverbod.

“Bij sommigen was direct duidelijk dat zij met maar één doel in de wijk waren: de confrontatie aangaan”, aldus het OM. Een paar verdachten hadden bivakmutsen, stenen of vuurwerk bij zich. Ook liep een jongere met pepperspray en een andere met een wapenstok rond.

Na verhoor zijn alle verdachten weer naar huis gestuurd, maar daarmee is de kous voor hen nog niet af. Het OM beslist binnenkort over hoe ze worden aangepakt.

