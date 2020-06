Noodverordening in Helmond uit vrees voor mogelijke nieuwe rellen

In het Brabantse Helmond is vrijdagavond een noodverordening afgekondigd, meldt de gemeente. De politie heeft signalen binnengekregen dat er opnieuw rellen op komst zouden zijn.

De maatregel geldt voor de hele gemeente en is van kracht tot zaterdagochtend 06.00 uur. Ook zijn vier gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied, daar kan de politie preventief fouilleren.

In Helmond is vrijdagavond veel politie op de been. “Meer dan gebruikelijk”, aldus een politiewoordvoerder. Volgens hem zijn er signalen die mogelijk wijzen op een herhaling van wat er afgelopen dinsdagavond gebeurde. Toen trok een groep van honderd tot 150 jongeren rellend door de binnenstad. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid.

Op de beelden hieronder is te zien hoe de politie dinsdagavond in actie moest komen in Helmond.

(Tekst gaat verder onder video)



‘Voorkomen dat het opnieuw gebeurt’

Agenten met honden en de Mobiele Eenheid wisten uiteindelijk de orde te herstellen. Bij de rellen werden zes jongeren aangehouden, vrijdag werd nog een zevende verdachte opgepakt. “We willen voorkomen dat het weer zoiets wordt”, legt de politiewoordvoerder uit. De situatie in Helmond is vrijdagmiddag volgens hem nog rustig.

Lees terug: Burgemeester Helmond hekelt geweld tegen politie: ‘Dit kan echt niet‘

Burgemeester Elly Blanksma van de Brabantse gemeente waarschuwt een herhaling van het dinsdag gebeurde niet te tolereren. “We staan niet toe dat inwoners van Helmond zich onveilig voelen in hun eigen woonomgeving”, stelt ze.

Rellen voorkomen in Eindhoven

Donderdagavond werd er voor de wijk Tongelre in Eindhoven ook een noodverordening afgekondigd door de gemeente. Op die manier kon de politie voorkomen dat er rellen uitbraken in de buurt. Er was eerder op sociale media opgeroepen om naar Tongelre te komen en zo de rellen in Helmond “te overtreffen”.

Lees ook: Noodverordening in Eindhovense buurt uit vrees voor rellen

De Eindhovense politie hield 21 jongeren tussen de dertien en dertig jaar aan. Twee derde van hen was minderjarig. Ze liepen rond in de wijk met onder meer stenen, vuurwerk of bivakmutsen. Volgens het Openbaar Ministerie waren ze uit op confrontaties met de politie.

ANP