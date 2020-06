Burgemeester Elly Blanksma van Helmond vindt dat de misdragingen van de groep jongeren dinsdagavond absoluut niet door de beugel kunnen. De zes jongeren die zijn opgepakt, krijgen als het aan Blanksma ligt drie maanden cel een gebiedsverbod. Dat zegt ze tegen Hart van Nederland.

Een groep van tussen de 100 en 150 jongeren gooiden dinsdagavond in de omgeving van de Heistraat stenen richting de politie en er werd vuurwerk afgestoken. De politie heeft vervolgens zes jongeren tussen de 15 en 19 jaar oud opgepakt. Zij zitten nog steeds vast. De politie laat weten dat het onderzoek naar de ongeregeldheden nog loopt.

Noodbevel

De gemeente Helmond kondigde direct een noodbevel af. Daarin stond dat mensen zich tot woensdagochtend 06.00 uur niet meer op straat mochten begeven in een deel van de stad. Met uitzondering voor degenen die daarvoor een gegronde reden hadden.

Burgemeester Blanksma vertelt dat ze dinsdagavond het gesprek met jongerenwerkers, boa’s en de politie is aangegaan. “Dat mocht niet baten en het liep uit de hand. Er is geweld gebruikt richting de politie en dat tolereren we niet”, aldus Blanksma.

‘Gebruik je verstand’

Op Twitter gaan berichten rond dat de onrust te maken had met een illegale bokswedstrijd in Helmond. Jongeren werden opgeroepen zich te verzamelen:

De burgemeester van Helmond laat weten dat ze graag het gesprek wil aangaan met degenen die achter de oproepen op sociale media zitten. “Ik zou willen zeggen: kom niet samen en gebruik je verstand. We leven in een moeilijke tijd, maar dit kan echt niet.”

Nadat het noodbevel werd afgegeven, is het volgens Blanksma een rustige nacht geweest. Mochten er nog een keer rellen ontstaan, dan heeft de burgemeester ‘alles klaarliggen’ om de onrust in te dammen. “Het allerbelangrijkste is dat we veel oproep doen om dit niet nog een keer te laten gebeuren.”

‘We wilden een leuke avond’

Via Instagram laten de organisatoren weten dat de avond niet was gegaan zoals zij wilden. “Onze bedoeling was om op een professionele en nette manier ene leuke avond neer te zetten voor zowel de jeugd als de ouderen. Hier heeft de politie en gemeente ons behoorlijk in belemmerd.”

Degene die achter het Instagram-account is ervan op de hoogte dat het account door de politie in de gaten wordt gehouden. “Wij zetten niemand aan tot geweld. Een boodschap aan de politie en de gemeente: ik hoop dat we dit in de toekomst op een normale manier kunnen voortzetten”, schrijven ze.