Groep van meer dan 100 man misdraagt zich in Helmond: vuurwerk en stenen gooien naar politie

Een groep van 100 tot 150 jongeren heeft zich dinsdagavond flink misdragen in Helmond. Ze gooiden stenen richting de politie en staken vuurwerk af. De politie heeft twee aanhoudingen verricht.

Een woordvoerder van de politie vertelt aan Hart van Nederland dat de jongeren waarschijnlijk dinsdagavond in de omgeving van de Heistraat hadden afgesproken om een bokswedstrijd te organiseren. “De gemeente had ze nog gewaarschuwd om dit niet te doen, gelet op de huidige maatregelen”, zegt de woordvoerder.

Minstens tien politieauto’s zijn op dit moment aanwezig om de misdragingen te sussen. De politie roept de jongeren op om naar huis te gaan. “Dit gedrag wordt uiteraard niet getolereerd”, zeggen ze op Twitter.

Dit gedrag wordt uiteraard niet getolereerd. We zullen handhavend optreden waar dat nodig is. We doen vooral een oproep op het gezond verstand van iedereen: ga naar huis en houd je aan de regels!

— Politie Oost-Brabant (@politieob) June 23, 2020