ME voert charges uit bij onrust Helmond, zes man aangehouden

Nadat een groep van 100 tot 150 jongeren de binnenstad van Helmond onveilig maakte, heeft de politie zes arrestaties verricht. In de omgeving van de Heistraat werd met stenen gegooid en er is vuurwerk afgestoken.

Om de orde te herstellen greep de Mobiele Eenheid in. Die voerde charges uit waardoor de jongeren uit elkaar werden gedreven. Ook hondengeleiders van de politie zijn ingezet. Vijf jongeren zijn aangehouden voor open geweldpleging. De zesde arrestant had een mes op zak.

Mensen mogen straat niet op

Even na middernacht meldde de politie dat het weer rustig is op straat. Agenten blijven voorlopig nog aanwezig om te zorgen dat dat zo blijft. De gemeente heeft ook een noodbevel afgekondigd. Daarin staat dat mensen tot woensdag 06.00 uur zich niet op straat mogen begeven in een deel van de stad, met uitzondering voor degenen die daarvoor een gegronde reden hebben.

De politie riep op Twitter de jongeren op hun gezond verstand te gebruiken. “Ga naar huis en houd je aan de regels!”, aldus de politie.

Illegale bokswedstrijd

Op Twitter gaan berichten rond dat de onrust te maken had met een illegale bokswedstrijd in Helmond. Eerder werd zo’n wedstrijd ook gehouden in een park in de stad.

Bron: ANP

Beeld: SQ Vision