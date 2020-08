Mars door Schilderswijk als vuist tegen relschoppers: 'Rellen een mes in de rug na jaren hard werken aan de wijk'

Ondernemers, vrijwilligersorganisaties en andere actieve bewoners uit de Haagse Schilderswijk organiseren donderdagavond een vreedzame mars. Met de tocht door de wijk wordt een statement gemaakt tegen de jongeren die de afgelopen week voor overlast hebben gezorgd.

“Wij hebben de laatste rellen als een mes in de rug ervaren,” schrijft de nieuw opgerichte alliantie voor de Schilderswijk in een persbericht. “Een daad van verraad bedoeld om al onze inspanningen te vernietigen.”

Buurtvaders

Een van de organisatoren is Mammar el Jabli. Om de situatie in de buurt te verbeteren begon hij 20 jaar geleden het initiatief van buurtvaders: mannen die twee keer in de week ‘s avonds door de buurt liepen om kinderen, tieners en jongvolwassenen aan te spreken. Alles bedoeld om de jeugd in de wijk rustig te houden en overlast te beperken.

Teleurgesteld was El Jabli dan ook toen op 12 augustus rellen uitbraken in zijn wijk. “Wij hebben met allerlei mensen geprobeerd de jongeren gedeisd te houden.” In het begin was dat nog behapbaar, maar toen ook jongeren van buitenaf op de wijk afkwamen was het hek van de dam.

Te weinig politie bij rellen

De politie was die dagen vanwege de onrusten op Scheveningen vooral aan de kust ingezet, en nauwelijks in de Schilderswijk. “De politie had hier misschien niet genoeg mankracht,” aldus El Jabli. “Na twee dagen werd er wel meer ingezet op de Schilderswijk, en toen was het ook snel klaar.

De PVV in Den Haag ziet de beperkte politie-inzet met lede ogen aan. “Ik wil met harde hand de orde herstellen, zowel op Scheveningen als in de Schilderswijk,” aldus fractievoorzitter Sebastian Kruis. “Gezag heb je niet, maar dat dwing je af. Zero-tolerance, preventief fouilleren, grootschalige integrale handhavingsacties en inzet van patserpolitie.”

Spoedvergadering

Donderdag vergadert de gemeenteraad in een ingelaste spoedvergadering over de grote onrust op Scheveningen, op initiatief van de PVV. Het CDA wilde na de chaos in de Schilderswijk ook deze onrust bij het debat betrekken. Volgens fractievoorzitter Kavish Partiman gaat het fout bij de ouders van de jongeren. “Er moet een tweesporig beleid komen, enerzijds is de informatievoorziening richting ouders soms niet voldoende. Maar soms heb je ook gewoon ouders die wegkijken. Het stadsbestuur moet kijken naar manieren hoe je dat gaat aanpakken.”

Na drie dagen van rellen, waarbij zeker 51 mensen werden gearresteerd, is de rust in de wijk grotendeels teruggekeerd. Juist nu vinden buurtbewoners het tijd om de andere kant van de wijk te laten zien. Met een vreedzame mars langs de plekken die het zwaarst getroffen werden door de rellen willen ze een statement maken. “Het lijkt alsof onze inspanningen voor niets zijn geweest. Wij zijn boos en tegelijkertijd vastberaden om alles in het werk te stellen verder aan onze wijk te bouwen.”

Halvering misdaad Schilderswijk

Want mede dankzij het werk van de buurtvaders, jongerenwerkers, ondernemers en de gemeente zijn er ontegenzeggelijk positieve ontwikkelingen in de Haagse Schilderswijk. Het aantal geregistreerde misdrijven in de wijk zijn gehalveerd van 3.174 in 2010 naar 1.620 in 2018. Toch blijft het stigma van achterstandswijk bestaan.

Dat stigma wordt deels in stand gehouden door de media, aldus buurtbewoners. Volgens hen is de wijk alleen in beeld wanneer het misgaat. Bij rellen staat de wijk centraal in de aandacht van heel Nederland en is de media snel ter plaatse.

‘Het gaat de goede kant uit’

Om dat stigma te doorbreken organiseert Itai Cohn bewonerstours door de wijk, om juist de positieve kant te belichten. “Alles bij elkaar gaat het de goede kant uit,” vertelt Cohn. Zo worden in e wijk veel culturele activiteiten georganiseerd en is er van alles te vinden. “Zelfs een stadsboerderij,” vertelt Cohn. “Maar dat beeld zie je nooit van de Schilderswijk in de media.”

Volgens Cohn is het negatieve beeld van de Schilderswijk verouderd. “Als we het over problemen hebben, komt dat vaak voort uit het beeld dat we hebben van de eerste generatie arbeidsmigranten in de jaren ’60. Zij konden of wilden zich vaak niet aanpassen.”

Inmiddels identificeren veel jongeren van de tweede en derde generatie zich veel meer met Nederland, ziet ook Rabia Yildiz. De 25-jarige rechtenstudent helpt Cohn vaak bij de bewonerstours en ziet een verschil met de eerste generatie migranten in de wijk, zoals haar ouders. “Zij kwamen uit Turkije. Zij zijn in Nederland een stuk conservatiever. Hier zouden ze nooit alcohol drinken, terwijl er in Turkije geen moeite om wordt gedaan.”

Geen structuur vanuit gemeente

Toch sluiten de buurtbewoners hun ogen niet voor de problemen. Volgens jongerenwerker Dean Arma zijn er verschillende oorzaken voor de onrusten. “In de Schilderswijk spelen meerdere problematieken. Er is veel financiële ongelijkheid waardoor mensen niet mee komen in de samenleving. Ook moet er vanuit de gemeente meer structuur zijn richting jongeren en organisaties,” legt hij uit. “Er is vaak geen vooruitzicht hoe lang een project duurt. Vaak worden goedlopende projecten opeens gestopt.”

Volgens Yildiz is ook de sterke segregatie in de stad een probleem. “Voor mij bestaat Den Haag bijna alleen maar uit de Schilderswijk en Transvaal.” Zij komt bijna nooit in andere wijken, en anderen komen nooit in de Schilderswijk. Wat zou helpen is als de bestuurders van de stad zich wat vaker laat zien, zijn Yildiz en Arma het over eens. “Mensen uit de politiek moeten gewoon wat vaker even wat koffie drinken met mensen. Dan zou een hoop doen.”

Voor de alliantie voor de Schilderswijk is het nu belangrijk om na de rellen de draad in de wijk weer op te pakken. “Wij willen graag Haagse kracht en positieve energie uit de wijk mobiliseren voor de wijk,” zo schrijven ze in hun oproep voor de vreedzame mars. “Laten we samen bouwen aan de Schilderswijk. Er is veel bereikt in de afgelopen jaren. Laten we de handen in elkaar slaan om kansen verder te benutten voor onze mooie wijk en stad, zowel het ‘zand’ en het ‘veen’.”