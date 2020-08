Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort heeft maandagavond een noodbevel afgekondigd vanwege “grote wanordelijkheden”. Eerder op de dag ging op sociale media een oproep rond om te komen rellen in de Utrechtse stad.

Burgemeester Bolsius roept mensen die in het gebied wonen om “graag” binnen te blijven. “Als je niet in de buurt woont, is het verzoek weg te gaan”, staat in de aankondiging van het noodbevel.

‘Redelijk onder controle’

Er is veel politie en Mobiele Eenheid op de been bij ‘De Stier’ op de rotonde bij de Flierbeeksingel. Op sociale media werd opgeroepen om om 20.30 uur naar die plek te komen. “Het wordt chaos, we gaan dingen opblazen”, viel te lezen in de berichten.

Vanuit Amersfoort komen maandagavond meldingen over vuurwerk, maar echte rellen lijken vooralsnog uit te blijven. Wel zijn er een hoop mensen aanwezig rondom De Stier. Een politiewoordvoerder verklaart tegen Hart van Nederland dat de situatie “redelijk goed” onder controle is.

Één jongen opgepakt

Door de noodverordening van de burgemeester heeft de politie meer bevoegdheden, aldus de woordvoerder. Mensen rondom de rotonde moeten vertrekken, wie dat niet doet wordt aangehouden. “Als je niet in dit gebied woont, dan moet je wegwezen.” Volgens de zegsman zouden er nog steeds “groepjes” rondlopen.

De woordvoerder bevestigt dat er inmiddels één persoon is aangehouden. De jongen maakte deel uit van de groep die gesommeerd werd om te vertrekken en werd opgepakt voor een incident eerder op de avond. Wat er toen precies is gebeurd, kon de politie niet zeggen.

De politie heeft diverse keren opgeroepen om het gebied te verlaten en anders worden jullie aangehouden. Er zijn al een paar aanhoudingen verricht. De rotonde zelf is rustig/leeg. De politie pakt nu de straten in de omgeving op! #Amersfoort — Harmjan Petersen (@Harmjan08510503) August 17, 2020

Beeld: SPS Media