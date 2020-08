Weer rellen in Utrechtse wijk Kanaleneiland: noodbevel uitgegeven

Opnieuw zijn er mensen aan het rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Op dit moment geldt daar een noodbevel en als mensen daar geen gehoor aan geven, zullen ze worden aangehouden. Onderling zouden jongeren elkaar oproepen om vooral naar Kanaleneiland te komen om daar de boel op stelten te zetten.

De politie is in grote getale aanwezig. Onder meer een motor is in brand gestoken.

In Utrecht zijn afgelopen nacht twee relschoppers opgepakt. In de wijken Zuilen en Hoograven werd ook een noodbevel afgekondigd omdat er met vuurwerk en stenen naar agenten werd gegooid.

Vuurwerk en stenen gegooid

Ook afgelopen zaterdagavond gooiden jongeren in de wijk Overvecht met onder meer stenen en vuurwerk naar de politie. Een agent raakte hierbij lichtgewond, waarop de gemeente Utrecht besloot de mobiele eenheid (ME) in te zetten.

Er werden 25 relschoppers aangehouden in Overvecht. Vrijdagavond was het onrustig in de wijk Kanaleneiland. Toen hielden naar schatting 150 jongeren de politie bezig. Er werden toen ook vernielingen aangericht.

Wegens de rellen keerde waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht vervroegd terug van vakantie.