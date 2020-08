Burgemeester Den Oudsten vervroegd terug van vakantie na rellen in Utrecht

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht keert vervroegd terug van vakantie na de onrust van afgelopen weekend in de wijken van Kanaleneiland en Overvecht. Dit meldt locoburgemeester Lot van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad. 

In de loop van zondag neemt Peter den Oudsten de taken weer over van Lot van Hooijdonk. Zaterdagavond gooiden jongeren in de wijk Overvecht met onder meer stenen en vuurwerk naar de politie. Een agent raakte hierbij lichtgewond, waarop de gemeente Utrecht besloot de mobiele eenheid (ME) in te zetten.

Er werden 25 relschoppers aangehouden in Overvecht. Vrijdagavond was het onrustig in de wijk Kanaleneiland. Toen hielden naar schatting 150 jongeren de politie bezig. Er werden toen ook vernielingen aangericht.

Politie op scherp

Op zondag staan de lokale autoriteiten weer op scherp in Utrecht. De politie en gemeente houden rekening met verschillende scenario’s voor vanavond. Nieuwe ongeregeldheden worden dan ook niet uitgesloten. Verwacht wordt dat er de komende dagen meer aanhoudingen worden verricht na de rellen van afgelopen weekend.

ANP // Redactie