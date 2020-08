Ook onrustig in Utrechtse wijken Ondiep en Zuilen: noodbevel afgekondigd

Na eerdere onrust in Amersfoort is het maandagavond laat ook raak in de Utrechtse wijken Ondiep en Zuilen. Politie en de Mobiele Eenheid zijn grootschalig uitgerukt. Ook in de Domstad is inmiddels voor delen van de stad een noodbevel afgekondigd.

De gemeente Utrecht spreekt over “ernstige verstoringen” in onder meer de omgeving rond de Marnixlaan, tussen de twee wijken in. Jongeren gooien daar met vuurwerk. De relschoppers worden gesommeerd om te vertrekken, als ze daar geen gehoor aan geven, worden ze opgepakt.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat er tot nu toe nog niemand is opgepakt.