LIVEBLOG | Volg hier het laatste nieuws rondom de coronacrisis

De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.694.

In totaal zijn er tot nu toe 44.141 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.579 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 349 coronapatiënten op de intensive care.

Update 06:00 – FNV: veel zorgmedewerkers moeten nog steeds onbeschermd werken

Veel zorgmedewerkers moeten nog altijd werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen als mondmaskers, veiligheidsbrillen en schorten. Vakbond FNV Zorg & Welzijn constateert uit een eigen peiling onder 1357 zorgmedewerkers dat het gebrek aan beschermingsmiddelen het grootst is in verpleeghuizen en in de thuiszorg, waar 60 procent bescherming zegt te missen.

In ziekenhuizen moet volgens de bond een op de drie werknemers zonder beschermingsmiddelen werken, in de kraamzorg een op de zes. “Werknemers in de thuis- en kraamzorg geven aan dat zij vaak pas mondkapjes krijgen van hun werkgever wanneer er verdenking van corona is bij de cliënt waar ze aan huis komen en dus niet wanneer de werknemer erom vraagt”, aldus de bond.

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV noemt het “ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert”. Ze roept minister Martin van Rijn (Medische Zorg) op in een duidelijke richtlijn vast te leggen dat iedere zorgmedewerker recht heeft op beschermingsmiddelen, zonder voorwaarden. Jong gaat daar dinsdag met de minister over in gesprek.

Update 03:30 – Gaat het kabinet groen licht geven voor scholen en horeca?

De horeca, culturele instellingen en middelbare scholen kunnen zich opmaken om volgende maand beperkt weer open te gaan. Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, kan het kabinet daarvoor dinsdag volgens ingewijden groen licht geven. Maar het kabinet maakt meteen ook duidelijk wanneer het op de rem trapt.

De bewindslieden die het meest te maken hebben met de coronacrisis, zullen volgens Haagse bronnen besluiten dat de horecazaken toch niet eerder dan 1 juni open mogen, ondanks druk vanuit die branche. Het kabinet volgt daarmee het advies van de veiligheidsregio’s, die willen vasthouden aan 1 juni. De opening mag op die tweede pinksterdag ook pas vanaf het middaguur, om te voorkomen dat er mogelijk feestjes of andere bijeenkomsten plaatsvinden in de nachtelijke uren.

De vorige maatregelen die werden opgeheven waren lang niet zo “spannend” als deze, zei premier Mark Rutte eerder. Als mensen weer naar de film of het terras gaan en scholieren weer door de gangen drommen, kan het virus misschien weer om zich heen grijpen.

Daarom heeft ‘coronaminister’ Hugo de Jonge een ‘bedieningspaneel’ ontworpen dat laat zien hoe de strijd tegen de epidemie ervoor staat en welke maatregel het kabinet neemt als het virus weer de kop opsteekt. Dan zouden misschien in een bepaalde regio de terrassen toch weer dicht kunnen gaan, wordt reizen met het ov ingeperkt of wordt een ander advies of andere maatregel aangescherpt.

Update 03:23 – Toeloop op vakantiehuisjes en hotels, maar niet op campings

Nederland trekt er met Hemelvaart en Pinksteren massaal op uit. Bij bungalowparken, hotels en vakantiehuisjes regent het last minute boekingen, schrijft het AD. In tegenstelling tot de vakantieparken, hotels en huisjes loopt het op de camping nog niet bepaald storm.

Amper anderhalve week geleden had Fletcher Hotels nog nul boekingen voor Hemelvaart en Pinksterweekend staan. Inmiddels is 85 procent van de ruim 6000 kamers de komende weekenden bezet, laat de grootste hotelketen van Nederland weten. Ook bij vakantieparken loopt het aantal boekingen voor Hemelvaart en Pinksteren hard op. Parkvakanties.nl waar grote vakantieparken als Landal en Roompot bij zijn aangesloten, zegt dat de parken voor het hemelvaartsweekend al voor 72 procent gevuld zijn.

Op de campings is het nog niet vol. “Mensen denken misschien dat omdat de sanitaire gebouwen op de campings nog tot 1 juli gesloten zijn, de campings ook op slot zitten”, zegt Bas van Mill van Stichting Vrije Recreatie. Dat is echter niet zo. Wel moeten mensen die naar de camping willen, hun een eigen toilet in de camper of caravan hebben.

Update 03:12 – Wetenschappers aan kabinet: gezonde leefstijl ook in coronabeleid

Het kabinet moet bij het coronabeleid niet alleen kijken naar ziekenhuisbedden, maar ook naar gezonder leven. Daartoe roepen onderzoekers van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum op in Trouw.

Volgens de wetenschappers is juist een gezonde leefstijl belangrijk om complicaties bij een virusinfectie te voorkomen. Zij pleiten voor meer aandacht en geld voor bevordering van een gezonde leefstijl, onder meer om de schade bij een eventuele tweede of derde golf te beperken.

Wat precies de invloed is van gezond leven op het verloop van Covid-19, is niet bekend. Maar aanwijzingen dat gezonde voeding, voldoende bewegen en goede nachtrust effect hebben, zijn er wel. Bij veel patiënten onder de 70 zijn gezondheidsproblemen als hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten de reden dat zij in het ziekenhuis of op de ic belanden. Juist deze aandoeningen zijn met leefstijl te genezen én te voorkomen, stellen de onderzoekers in een notitie die ook wordt gesteund door Vereniging Arts & Leefstijl, AMC, Radboud UMC, Menzis en Kenniscentrum Sport & Bewegen.