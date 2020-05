Premier Mark Rutte benadrukte het dinsdagavond nog een keer: vanaf 1 juni is het verplicht om in het openbaar vervoer om een niet-medisch mondkapje te dragen. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van 95 euro. Zelf een mondkapje in elkaar naaien? Let dan goed op de volgende eisen.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

Het gaat dus om niet-medische mondkapjes, want medische mondkapjes zijn nog altijd schaars en hard nodig voor zorgmedewerkers. Gelukkig kun je een niet-medisch mondkapje ook zelf maken. Om ervoor te zorgen dat dit ook goed gebeurt, heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) dinsdag instructies gedeeld.

Lees ook: Overheid rekent vanaf 25 mei tijdelijk geen btw op mondkapjes

Niet elke stof geschikt

Het NEN waarschuwt dat niet elk materiaal zomaar gebruikt kan worden als stof voor zelfgemaakte mondkapjes. Het wordt bijvoorbeeld afgeraden om stofzuigerzakken, luiers of isolatiemateriaal te gebruiken omdat dit voor gezondheidsschade kan zorgen.

Ook mag je geen gebruik maken van textiel dat is behandeld met kankerverwekkende of zogenoemde mutagene stoffen. Verder wordt het afgeraden om oud textiel te gebruiken.

Lees ook: Doorzichtige mondkapjes zijn dé oplossing voor doven in het ‘nieuwe normaal’

Het instituut adviseert bij voorkeur compacte materialen te gebruiken, bijvoorbeeld dicht geweven katoen. Ga je speciaal stof kopen voor mondkapjes? Vraag dan aan de verkoper of er geen schadelijke stoffen inzitten. De stof moet van tevoren op zestig graden worden gewassen, zonder wasverzachter.

Video met instructies

In een instructievideo op de website van het NEN wordt stap voor stap uitgelegd hoe je op de juiste manier een niet-medisch mondkapje maakt. Van de juiste afmetingen tot en met instructies hoe je het elastiek het beste door de naad kan krijgen.

Ook wordt uitgelegd hoe je het mondkapje veilig op en af kan zetten. Tot slot laat het NEN zien wat de beste manier is om het mondkapje te reinigen zodat je het vaker kan gebruiken.

Bekijk hieronder de instructievideo