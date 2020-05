Doorzichtige mondkapjes zijn dé oplossing voor doven in het 'nieuwe normaal'

Een misvatting of communicatiefout zit voor doven en slechthorenden in een klein hoekje. Zeker als vanaf 1 juni veel gezichten in het openbare leven worden bedekt met mondkapjes.

Hoewel we nu allemaal doventolk Irma Sluis kennen en weten wat “hamsteren” in gebarentaal is, is het nieuwe normaal nog lang niet vriendelijk genoeg voor de dovengemeenschap.

‘Ontoegankelijkheid wordt nijpend’

“De ontoegankelijkheid voor doven en slechthorenden is sinds de coronacrisis nijpend geworden”, legt Jos de Winde van belangenorganisatie Dovenschap uit aan Hart van Nederland. De doof geboren Roos Wattel en Ildikó Boronkay vinden daarom dat er een plan van aanpak komen.

Zo bedacht de Castricumse Roos richtlijnen en gebaren voor artsen en hun patiënten. Op die manier kunnen doven en slechthorenden in ieder geval in het ziekenhuis goed en veilig geholpen worden. “Je mag namelijk geen tolk meer meenemen naar het ziekenhuis. En met mondkapjes, brillen en beschermende kleding is het moeilijk om elkaar te begrijpen.”

Voor de medische mondkapjes is nog geen alternatief. Daarbij moeten een instructievideo met gebaren van Roos en een aanwijskaart helpen.

Achterstand voorkomen

Maar een idee voor in het dagelijks leven komt van Ildikó, vrijwilliger bij Stichting Welzijn Doven Rotterdam. Zij zat met vrienden te sparren over hoe te voorkomen dat de dovengemeenschap een achterstand krijgt in de samenleving na de coronacrisis.

“Als op verschillende plekken mondkapjes gedragen worden, zoals in het openbaar vervoer of bij bepaalde beroepen, dan missen we op sommige momenten mimiek en uitdrukking van mensen”, aldus Ildikó.

Doorzichtige mondkapjes

Een mondkapje met een doorzichtig venster zou volgens haar daarom “een grote uitkomst” zijn. Gelukkig worden die nu door Natalja Pastolnik gemaakt in haar atelier in Rotterdam. Ze verschijnen in verschillende kleuren en met patroontjes en zijn te koop via de website van Stichting Welzijn Doven Rotterdam.

De mondkapjes worden nu nog veel besteld door tolken en begeleiders van doven en slechthorenden, vertelt Ildikó. “Maar we hopen dat ook de rest van Nederland deze kapjes aanschaft.”

Verder is de belangenorganisatie voor doven bezig met een plan van aanpak voor vervoersbedrijven voor hoe op een juiste manier te communiceren met doven in het openbaar vervoer.