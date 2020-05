Kijk hier vanaf 19.00 uur live mee met de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de laatste stand van zaken rondom het coronavirus in Nederland. De persconferentie is ook te volgen op SBS6.

Het crisisteam van de regering is dinsdag weer samengekomen en verwacht wordt dat er een definitief besluit is genomen over de versoepelingen van de coronamaatregelen die gepland staan voor 1 juni.

Volgens het stappenplan van het kabinet gaan op die dag onder andere de horeca en terrassen voor maximaal dertig mensen open. Ook bioscopen, theaters, musea en andere culturele instellingen mogen dan weer een beperkt aantal bezoekers toelaten.

Bezoekregeling versoepeld?

Verder wordt er ook en beslissing verwacht over een mogelijke uitbreiding van de proef met een versoepelde bezoekregeling voor verzorgingstehuizen. Vorige week werd hiermee begonnen op 26 locaties.

