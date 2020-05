Het is de afgelopen maanden een bekend verhaal geworden: ouderen die door het bezoekverbod vereenzamen in verzorgingstehuizen. De roep om versoepeling van de strenge bezoekregeling wordt dan ook steeds luider.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

Daarom is er dinsdag een petitie digitaal overhandigd aan de Tweede Kamer, waarin bijna 6700 ondertekenaars de oproep doen om de bezoekregeling vanaf woensdag te versoepelen.

Geen persoonlijk contact

Initiatiefnemer van die petitie is Anja Marbus. Zij heeft sinds de uitbraak van het coronavirus geen persoonlijk contact meer gehad met haar 90-jarige moeder Petronella, vertelt ze aan Hart van Nederland.

En dat terwijl de Amsterdamse nota bene in de straat woont bij het verzorgingstehuis waar haar moeder nu verblijft. Anja’s boodschap is dan ook duidelijk: de bezoekregeling zo snel mogelijk versoepeld worden.

‘Mentaal achteruit’

Anja ziet haar moeder door de coronamaatregelen nauwelijks, alleen via Facetime. “Het persoonlijke contact missen we enorm.” De 90-jarige gaat volgens haar dochter op mentaal gebied achteruit. “Zij was nog best goed voor deze gijzeling.”

Lees ook: Joop mag eindelijk weer op bezoek bij dementerende zus, verpleeghuizen starten pilot met bezoek

Om vereenzaming te voorkomen belt Anja iedere dag met haar. “Ik leg uit dat ik niet kan komen, maar dat snapt ze helemaal niet.”

Versoepeling op komst?

Anja is de petitie begonnen in de hoop dat dit snel verandert. “Ik hoop dat er mij en heel veel andere Nederlanders geluisterd zal worden.”

Naar verwachting zal minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond tijdens een persconferentie meer bekendmaken over mogelijke verruimingen van de bezoekregelingen voor zorginstellingen.

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is vanaf 19.00 uur live te volgen op SBS6, hartvannederland.nl en in onze app.