Joop mag eindelijk weer op bezoek bij dementerende zus, verpleeghuizen starten pilot met bezoek

Voor achttien bewoners van woonzorgcentrum Lelypark in Wieringerwerf was het een prachtige dag. Na bijna twee maanden kregen ze eindelijk weer bezoek.

Het verpleeghuis is een van de vijfentwintig locaties die meedoet aan de proef om de bezoekregeling te verruimen. De pilot is maandag gestart. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig bezoek op steeds meer verpleeghuislocaties toestaan. In de geselecteerde verpleeghuizen is per bewoner één vaste bezoeker weer welkom.

Niet knuffelen

Bezoekers mogen niet zomaar naar binnen. Ze worden opgevangen door een gastvrouw- of heer die ze vragen stelt over hun gezondheid. Daarna wordt hun temperatuur opgenomen, en moeten zij hun handen wassen. De bezoekers moet verder ook een mondkapje op. Het bezoek mag maximaal een uur duren. En knuffelen mag nog even niet.

Joop Slabbekoorn is een van de gelukkige bezoekers vandaag. Hij ging op bezoek bij zijn dementerende zus. Nadat zijn temperatuur is gemeten en hij een mondkapje op heeft mag hij verder lopen. ”Ik ben benieuwd of ze mij nog herkent met een mondkapje op”, lacht Joop.

Teamleider Monique Seekles is blij dat ‘haar’ woonzorgcentrum is uitgekozen voor de pilot. Maar ze vindt het ook spannend, dat merkt ze ook bij sommige mensen die benaderd zijn vanuit het tehuis. ”Iedereen is blij dat je weer op bezoek mag komen, maar er heerst bij sommige mensen nog wel een tikkeltje terughoudenheid”, vertelt Seekles. ”Het blijft natuurlijk spannend.”

Meer betrokkenheid

Tineke Abda, hoogleraar cliëntenparticipatie en directeur van Leyden Academy, is blij dat de verpleeghuizen weer voorzichtig opengaan. Ze had graag gezien dat bewoners en hun familie meer betrokken waren bij het besluit om de tehuizen op slot te gooien. ”Het is voor hen besloten. Logisch dat dat leidde tot boosheid en verontwaardiging.”

Ze denkt dat maatwerk vooral belangrijk is bij een versoepeling van de bezoekregeling. ”Iedere bewoner en iedere woonsituatie is weer anders.”

Dat bleek ook afgelopen weken. ”In het ene verpleeghuis is heel rigide vastgehouden aan de regels terwijl in andere verpleeghuizen meer ruimte is geboden zonder dat dat aan de grote klok is gehangen. Ze mochten uitzonderingen maken voor bewoners die in een terminale fase zitten. Wanneer die fase ingaat, daar kun je wisselend mee omgaan”, vertelt Abda.

‘Mensen snakken ernaar elkaar weer te zien’

Het bezoekverbod om verspreiding van het coronavirus tegen te voorkomen ging op 20 maart in en zorgde afgelopen weken voor schrijnende situaties. De hoogleraar vindt dat er te weinig aandacht is voor het mentale welbevinden van zowel bewoners als hun familieleden. ”Mensen snakken ernaar elkaar weer te zien.”

Toch zullen duizenden mensen nog even geduld moeten hebben. Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt volgende week besloten door het kabinet.