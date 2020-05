De horeca mag pas op 1 juni opengaan en dan pas vanaf het middaguur. Het kabinet neemt dinsdag het advies hierover van de veiligheidsregio’s over, melden ingewijden maandagavond.

De burgemeesters van 25 veiligheidsregio’s hebben aangegeven dat ze niet willen dat de horeca vóór 1 juni opengaat. “Het is verstandig ons aan die datum te houden”, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. “We moeten de tijd nemen om per dorp of stad de maatregelen rond de horeca goed te regelen. Ik ben blij dat we daarvoor nog zeker een week hebben”

Horeca wil en gaat open

Vanuit de horeca is de wens geuit om wel eerder open te gaan, onder meer omdat het hele pinksterweekend dan nog kan worden geprofiteerd van klanten. Maar de burgemeesters zien dat niet zitten.

André Triep, van de vereniging van Strandexploitanten, liet zondag al aan Hart van Nederland weten dat veel strandtenthouders in Den Haag het risico op een boete voor lief nemen. “In de situatie waarin we nu zitten, maakt een boete niks meer uit. Er is voor ons ook nog steeds geen steun vanuit de overheid. We willen daarom niet langer meer wachten.”

Niet ‘s nachts open