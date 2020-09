Het coronavirus is bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met het verspreiden van patiënten. Voor diverse regio’s is risiconiveau 2 afgekondigd. Als het aantal besmettingen niet snel afneemt zijn extra preventiemaatregelen nodig om het virus in Nederland te beteugelen.

Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen: 2995, in totaal zijn 111.626 mensen positief getest op het virus

in totaal zijn mensen positief getest op het virus Aantal huidige geregistreerde ziekenhuisopnames: 617

Op dit moment liggen er 127 coronapatiënten op de ic

coronapatiënten op de ic Het aantal sterfgevallen is zondag gestegen met 8 naar 6.374 in totaal

naar in totaal Afgelopen week werden er 169.316 tests afgenomen, 6,10 procent was positief

tests afgenomen, procent was positief Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 09:02 – OM: honderden misdrijven en duizenden overtredingen in verband met corona

Het Openbaar Ministerie heeft sinds medio maart, toen de coronacrisis losbarstte, 337 misdrijfzaken in behandeling genomen die met het coronavirus verband houden. Dit zijn zaken waar mensen hoesten of spugen in de richting van agenten en anderen met een publieke taak. Na de daad beweren zij dat ze corona hebben.

Bij winkeldiefstallen kwam het voor dat verdachten het winkelpersoneel op deze wijze bedreigden. Het gaat bij de misdrijven de meeste keren om bedreiging (186 gevallen), maar andere keren komt het ook tot geweld (47 gevallen).

In 253 misdrijfzaken is de verdachte gedagvaard en moest deze dus voor de (snel)rechter verschijnen. Veertien mensen kregen een OM-beschikking, een boete of een taakstraf. Er ook zijn zaken geseponeerd en in andere zaken moet het OM nog een beslissing nemen.

Behalve de echte misdrijven zijn er ook overtredingen van de regionale noodverordeningen wegens corona. Tot medio september waren dat er 23.300. Er zijn inmiddels 17.200 strafbeschikkingen uitgevaardigd. Sinds 1 juni gebeurde dat 1641 keer wegens het niet nakomen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Jongeren die zich, na een waarschuwing, niet aan de noodverordening houden, krijgen zoveel mogelijk HALT-afdoening. Tot nog toe zijn er 875 jongeren doorverwezen naar HALT.

Update 08:18 – ‘Amsterdam en Den Haag in top tien Europese coronabrandhaarden’

Het coronavirus verspreidt zich momenteel een stuk sneller in Nederland dan in veel andere Europese landen. Amsterdam en Den Haag staan zelfs in de top tien van Europese regio’s met de meeste positieve coronatesten ten opzichte van het aantal inwoners, becijfert RTL Nieuws op basis van een eigen analyse van de coronastatistieken uit elf Europese landen.

Groot-Amsterdam staat op plaats zes, met 194 positieve coronatesten per week per 100.000 inwoners. Den Haag en omstreken staat op de tiende plaats met 180 gevallen per 100.000 inwoners. De lijst wordt aangevoerd door Parijs, met 231 besmettingen per 100.000 ingezetenen. Daarachter volgen nog vier Franse regio’s. Liverpool, Brussel en de Britse regio Blackburn behoren ook tot de tien regio’s met de meeste nieuwe coronagevallen.

Over het geheel gaat het in Nederland ook niet goed in de 40 regio’s waarin het nieuwsprogramma het land heeft opgesplitst voor de vergelijking met andere landen. Gemiddeld telt een doorsnee regio in ons land nu wekelijks 15 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee scoort Nederland qua virusbestrijding slechter dan landen als Duitsland, Italië en Ierland.

In totaal werden voor het onderzoek 950 regio’s met elkaar vergeleken. RTL Nieuws gebruikte gegevens van veertien gezondheidsinstanties in die landen.

Update 08:03 – Studenten demonstreren voor meer fysiek onderwijs

Studentenorganisaties zijn ongerust over de onderwijskwaliteit door alle onlinelessen en -colleges sinds het uitbreken van de coronacrisis. Ze gaan op vrijdagmiddag het Museumplein in Amsterdam op voor meer fysiek onderwijs.

De Landelijke Studentenvakbond LSvb en de Amsterdamse studentenbonden ASVA en SRVU organiseren de actie samen met een jongerengroep, Ik wil naar school. De organisaties vragen de regering geld waardoor universiteiten theaters, concertzalen en evenementlocaties kunnen huren waar coronaproof fysiek onderwijs gegeven kan worden. “Een win-winactie, gezien zowel de culturele- als de evenementensector hiermee ondersteund kan worden”, zeggen ze.

Door de coronamaatregelen heeft volgens de LSvb nu nog maar 10 tot 30 procent van het onderwijs op locatie plaats. “Sommige studenten krijgen zelfs helemaal geen fysiek onderwijs”, zegt de bond.

Update 07:31 – Outbreak Management Team kijkt naar nieuwe maatregelen

Het Outbreak Management Team, de club van experts dat het kabinet adviseert, komt met een advies over de aanpak van coronavirus. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt en de ziekenhuis weer begonnen zijn met het spreiden van patiënten kijkt het OMT of de huidige maatregelen voldoende zijn om de comeback van het virus te beteugelen.

De nadruk ligt daarbij mogelijk op de drie grote steden.

In zes veiligheidsregio’s, waaronder Amsterdam-Amstelland, gelden sinds een week strengere maatregelen: vervroegde sluitingstijden in de horeca, een verbod op bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen en strengere handhaving van illegale feesten. Of dat effect heeft, is nu nog niet te zeggen. De vraag is of de maatregelen in brandhaarden als Amsterdam en Rotterdam streng genoeg zijn om de virusgroei omlaag te krijgen.

Sinds zondagavond zijn daar de regio’s: Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Flevoland, Groningen, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuid bijgekomen. Dit om de verder verspreiding van het virus in te dammen.

Naast het OMT komt ook weer het Veiligheidsberaad bij elkaar. De 25 burgemeesters bespreken of mensen met contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten verplicht een mondkapje moeten gaan dragen. Ook wordt er gekeken nar een algemene registratieplicht in alle publieke gelegenheden. Verder wordt er besproken of het nodig is dat bedienend personeel in de horeca plastic maskers moet gaan dragen.

Update 07:13 – Raad Tilburg voelt burgemeester aan de tand om vergunning fans

De gemeenteraad van Tilburg voert maandagmiddag een interpellatiedebat met burgemeester Theo Weterings (VVD). Het debat is aangevraagd door Lijst Smolders, PvdA en SP. Dit na “de misstanden die hebben plaatsgevonden op het Olympiaplein tijdens de voetbalwedstrijd van Willem II tegen de Rangers”, aldus de indieners van de aanvraag.

Op het plein verzamelden zich honderden mensen, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dat is in strijd met de coronaregels.

De drie partijen willen een antwoord op de vraag waarom er zonder overleg met de raad een vergunning is afgegeven en waarom niet werd ingegrepen toen bleek dat de coronaregels werden overtreden. Ook willen ze opheldering over de vraag, hoe “dit Tilburgs handelen” zich verhoudt met nationale oproepen alles te doen om de tweede golf coronabesmettingen af te remmen.