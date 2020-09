Amsterdam zit volgens burgemeester Femke Halsema in een tweede coronagolf en daarom vraagt ze iedereen in de regio dringend om in alle publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen.

Dat zei Halsema maandagavond tijdens een persconferentie in het Amsterdam stadhuis. De oproep om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes is een dringend advies, maar er wordt niet op gehandhaafd. Verder wordt inwoners gevraagd om elkaar alleen maar op te zoeken als het noodzakelijk is.

‘Situatie is zorgwekkend’

Ze zei er vertrouwen in te hebben dat Amsterdammers zich aan de nieuwe regels gaan houden. “Mensen dachten eerst het loopt zo’n vaart nog niet omdat de ziekenhuisopnames niet omhoog gingen. Maar nu zien we in een week een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames.”

Volgens de burgemeester is de situatie in de hoofdstad zorgwekkend. “Amsterdam zit middenin een tweede golf en we staan hoog in de internationale ranglijsten.” Daarnaast liet ze weten dat er in de regio nauwelijks meer te achterhalen is waar iemand besmet is geraakt. “Amsterdam is een groot cluster en besmettingen ontstaan overal.”

Ook in Brabant, Rotterdam en Den Haag

Halsema deed oproep om in publieke gebouwen een mondkapje te dragen mede namens burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Jan van Zanen (Den Haag) en voorzitter John Jorritsma van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het dringende advies geldt dan ook voor deze regio’s.

Daarmee gaan deze regio’s een stap verder dan het advies van het kabinet om in winkels een mondkapje te dragen. Volgens Halsema vraagt het grote aantal coronabesmettingen in de stad hierom. Het advies geldt bijvoorbeeld ook voor horecazaken, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen.

Tekst: Reactie/ANP