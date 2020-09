Premier Rutte en minister De Jonge geven maandagavond weer persconferentie over corona

Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge geven maandag om 19.00 uur een persconferentie over de corona-aanpak. Volgens Haagse bronnen zullen Rutte en De Jonge waarschijnlijk landelijke maatregelen gaan aankondigen. Om wat voor maatregelen het gaat, is niet duidelijk.

Afgelopen zondag spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. De nieuwe opmars van het virus baart het kabinet grote zorgen.

Het Outbreak Management Team, de club van experts dat het kabinet adviseert, komt maandag met een nieuw advies over de aanpak van coronavirus. In het verleden is gebleken dat ze vaak het advies van het OMT overnemen. Maandagmiddag zou ook het Veiligheidberaad bij elkaar komen, het is nu nog onduidelijk of dat doorgaat.

Kabinet worstelt met maatregelen

Het kabinet is zoekende naar de juiste maatregelen om de verder verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Aan de ene kant is een sterker signaal nodig gezien het snel stijgende aantal besmettingen, aan de andere kant willen ze de economische schade zoveel mogelijk beperken.

De kans is groot dat vooral in Amsterdam en Rotterdam de regels worden aangescherpt, die steden behoren inmiddels tot de tien grootste corona-brandhaarden in West-Europa.

De persconferentie is rond 19.00 uur live te volgen op deze site en in onze app.