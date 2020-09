Dit zijn de strenge coronamaatregelen waar het kabinet op aanstuurt

Er is een lijst uitgelekt met strenge maatregelen die waarschijnlijk vanavond aangekondigd gaan worden. Daarop staat dat de horeca om 22.00 uur de deuren moeten sluiten en dat er streng gehandhaafd gaat worden op thuiswerken. Ook wordt erover nagedacht geen publiek meer toe te laten bij het betaald voetbal.

Bronnen in Den Haag bevestigen tegenover Hart van Nederland dat dit de maatregelen zijn waar over wordt gesproken, maar benadrukken dat er nog druk wordt overlegd in aanloop naar de persconferentie van vanavond. Het kabinet hoopt met deze strengere regels het oplaaiende coronavirus weer te kunnen indammen.

Lijst met maatregelen

De maatregelen zouden vanaf dinsdagavond ingaan en moeten voor drie weken gaan gelden. Op de lijst die nu rondgaat, staan de volgende punten:

Thuiswerken wordt strenger gecontroleerd. Werkgevers gaan aangesproken worden op overtredingen en tijdelijke sluiting van een bedrijf behoort tot de mogelijkheden

Horeca moet om 22.00 uur de deuren sluiten, en mag het laatste uur niemand meer binnenlaten.

Bij sportevenementen is geen publiek meer welkom, niet bij profwedstrijden en niet bij amateurwedstrijden

Alleen nog noodzakelijke reizen van en naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, hierop zijn wel uitzonderingen

Voor contactberoepen wordt een registratieplicht ingevoerd (dus je gegevens opgeven als je naar de kapper gaat) om het bron- en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken

In de supermarkt mag je alleen nog naar binnen met een winkelwagentje, dat van tevoren wordt ontsmet

Er wordt ook gekeken naar groepsgroottes, zowel binnen als buiten en ook het aantal mensen dat je thuis kan uitnodigen wordt besproken

Volgens de bronnen in Den Haag staat dus nog niet vast dat premier Rutte en minister De Jonge deze maatregelen vanavond precies zo bekend zullen maken. Maar de kans is groot dat dit de maatregelen zijn waar Nederland de komende weken mee te maken krijgt.