De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 10.211, dat zijn er 1.542 meer dan zaterdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 2.147, dat zijn er 32 meer dan zaterdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 490, dat zijn er 11 minder dan zaterdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.974

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:38 – ‘Steeds lastiger voor basisscholen om lessen op orde te houden’

Met de stijgende coronabesmettingen wordt het steeds lastiger voor basisscholen om hun lessen op orde te houden. Dat is de conclusie van een peiling van het NOS Jeugdjournaal waarop ruim vijfhonderd basisscholen reageerden.

“We hebben elke week wel drie of vier leraren die uitvallen. Daardoor ben ik bijna alleen nog maar aan het regelen en bellen om vervanging te vinden”, zegt Janneke Oosterman, directeur van basisschool Tamarinde in Zaandam. Het is iets dat directeur Maaike Kerssens van De Watermolen in Koog aan de Zaan herkent: “Elke keer als mijn telefoon gaat en een collega belt, schrik ik en ben ik bang dat er weer één uitvalt.”

Van de scholen die reageerden, geeft bijna 80 procent aan dat er geen of niet altijd vervanging is als er leraren uitvallen door klachten of een besmetting. Soms lukt het nog om een onderwijsassistent in te zetten, klassen samen te voegen of de directeur noodgedwongen voor de klas te zetten, maar een deel van de basisscholen ontkomt er niet aan om klassen naar huis te sturen.

Update 06:32 – Gommers tevreden met afspraken over spreiding coronazorg

Diederik Gommers is blij met de afspraken die vrijdag zijn gemaakt tussen het kabinet en verschillende spelers in de zorg. Daardoor krijgt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meer bevoegdheid bij de spreiding van coronapatiënten over de ziekenhuizen. “Er moet samengewerkt worden!”, zegt Gommers het AD. “Dat is niet vrijblijvend.”

“Ik denk wel dat hier een positief signaal van uitgaat. Veel ziekenhuisbestuurders opereren autonoom en ziekenhuizen vonden het in stand houden van de reguliere zorg nog belangrijker dan Covid-zorg”, aldus Gommers in de krant. En dat moest veranderen. “Alle partijen die betrokken zijn bij de patiëntenstroom hebben de plicht om Covid-zorg goed te regelen.”

“Er waren veel lokale verschillen, vrijdag hadden we bijvoorbeeld in Den Haag veel problemen”, zegt de ic-arts. Ook in zijn eigen Erasmus MC in Rotterdam was de situatie penibel. “We hebben twee patiënten moeten opnemen terwijl we al aardig vol lagen.” Dat moet nu zo goed als het kan voorkomen worden. Onder de nieuwe afspraken wordt per week een schatting gemaakt van hoeveel coronapatiënten een regio kan verwachten. Zo weten ziekenhuizen waar ze aan toe zijn. Die prognoses zijn volgens minister Tamara van Ark (Medische Zorg) niet vrijblijvend, zei ze vrijdag.

Update 06:16 – Eerste Kamer debatteert over tijdelijke coronaspoedwet

De Eerste Kamer debatteert tot laat in de avond met de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over de tijdelijke coronawet. De spoedwet vervangt de noodverordeningen waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De Tweede Kamer heeft op 13 oktober ingestemd met de wet, nadat een verbond van acht partijen het wetsvoorstel van het kabinet flink had aangepast. Belangrijke wijziging is dat de Tweede Kamer vooraf moet instemmen met een ingrijpende coronamaatregel. Uitzonderingen gelden voor noodsituaties. Er is voor de nieuwe maatregelen die onder de coronawet vallen, geen toestemming nodig van de Eerste Kamer.

Dat is afwijkend van de gebruikelijke procedure maar de Raad van State vindt dat in deze specifieke crisis verdedigbaar. Een extra discussie met de Eerste Kamer “kan afbreuk doen aan de slagvaardigheid en snelheid die in deze situatie noodzakelijk zal zijn”. De nadruk ligt politiek bovendien bij de Tweede Kamer en die behoudt genoeg inspraak, zegt de Raad van State. De senatoren moeten dus ook besluiten over de beperktere rol die hun in de coronawet is toebedeeld.

Update 06:03 – Aantal coronagevallen stijgt vermoedelijk tot boven de 300.000

Bijna acht maanden nadat het coronavirus voor het eerst in Nederland werd vastgesteld, stijgt het aantal positieve tests vandaag waarschijnlijk tot boven de 300.000. De teller stond zondag op ruim 291.000 bevestigde besmettingen. Op vrijdag en op zondag waren er ongeveer 10.000 positieve tests geregistreerd. Op zaterdag waren het er minder, maar dat kwam door een ict-storing bij de GGD’en.

Het werkelijke aantal Nederlanders dat het coronavirus heeft opgelopen, ligt waarschijnlijk veel hoger. In de beginfase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Veel mensen zijn genezen of overleden zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hadden. In de huidige tweede golf is het niet iedereen gelukt om een afspraak voor een test te maken, door drukte bij de laboratoria die de teststaafjes verwerken en vaststellen of iemand corona heeft.

Update 05:44 – Burgemeesters bespreken stand van zaken corona

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s bespreken maandagavond de actualiteiten rond corona. Op de agenda van dit Veiligheidsberaad staan het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en de maatregelen om het coronavirus te beteugelen. De burgemeesters komen samen in Utrecht.

Al sinds het uitbreken van het virus vergaderen zij over de coronamaatregelen en de effecten ervan. Zij adviseren het kabinet over het te voeren beleid. Doorgaans is minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) hierbij aanwezig. Het is nog onduidelijk of hij deze keer ook aanschuift, omdat hij meerdere afspraken in zijn agenda heeft staan.