Zet het coronavirus definitief een streep door wintersport?

Een mogelijk bittere pil voor wintersportfans. Vanaf woensdag worden de reisadviezen voor zowel Italië als Oostenrijk aangescherpt. Daarmee worden alle populaire wintersportoorden ineens onbereikbaar. Die liggen namelijk in ‘oranje’ gebied.

De populairste wintersportgebieden van Europa liggen onder meer in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Voor die eerste twee landen gold al een oranje reisadvies. Vanaf woensdag geldt ook voor heel Oostenrijk en Italië code oranje. Hierdoor zijn oorden als Zillertal, Kitzbühel, Les Deux Alpes, Val Thorens en Zermatt onbereikbaar voor niet-noodzakelijke reizen.

Tsjechië, ook een geliefd toevluchtsoord voor wintersporters, is eveneens hartstikke oranje. Als je geen coronabrandhaarden wilt opzoeken of een tiendaagse thuisquarantaine na je sneeuwpretreis niet ziet zitten, wordt daarheen reizen dan ook afgeraden.

Streep door wintersportseizoen?

Is alle hoop op wintersport in 2020 en 2021 daarmee nu al verloren? Nou, nee. In sommige oorden is het seizoen al gestart, maar de meeste wintersportgebieden wachten nog op voldoende sneeuw om de pistes officieel te openen.

Het is niet te zeggen hoe lang het oranje reisadvies voor de verschillende landen zal blijven gelden. Voor hetzelfde geld is een land in december of januari weer ‘geel’ en kun je daar naar hartenlust skiën, snowboarden of langlaufen.

Op skivakantie in Duitsland

De oplettende sneeuwsnuiver zal één land missen in bovengenoemd lijstje: Duitsland. Daar geldt vooralsnog inderdaad code geel. Vanuit Nederland beredeneerd kun je dus een robbertje gaan wintersporten bij de oosterburen.

Maar let op: Duitsland heeft heel ons land tot risicogebied verklaard. Mensen die vanuit risicogebied naar Duitsland reizen, moeten een negatieve coronatest laten zien die niet ouder is dan 48 uur.

Wintersport anders dan anders

Wie naar Duitsland afreist, moet wel rekening houden met een iets andere wintersport dan anders. Er gelden namelijk verschillende maatregelen in de diverse gebieden, waarschuwt de ANWB. Zo wordt er in sommige gebieden niet geaprès-skied, zijn de klasjes kleiner en geldt er mondkapjesplicht in de liften.

Mochten andere gebieden weer op geel springen, dan zullen daar vergelijkbare scenario’s zijn.