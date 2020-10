Aantal coronagevallen stijgt vandaag vermoedelijk tot boven de 300.000

Bijna acht maanden nadat het coronavirus voor het eerst in Nederland werd vastgesteld, stijgt het aantal positieve tests waarschijnlijk tot boven de 300.000. De teller stond zondag op ruim 291.000 bevestigde besmettingen.

Op vrijdag en op zondag waren er ongeveer 10.000 positieve tests geregistreerd. Op zaterdag waren het er minder, maar dat kwam door een ict-storing bij de GGD’en.

Het werkelijke aantal Nederlanders dat het coronavirus heeft opgelopen, ligt waarschijnlijk veel hoger. In de beginfase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Veel mensen zijn genezen of overleden zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hadden. In de huidige tweede golf is het niet iedereen gelukt om een afspraak voor een test te maken, door drukte bij de laboratoria die de teststaafjes verwerken en vaststellen of iemand corona heeft.

Brandhaarden

Amsterdam heeft verreweg de meeste coronabesmettingen. Sinds het begin van de uitbraak is het virus aangetroffen bij meer dan 27.000 inwoners van de hoofdstad.

Rotterdam telt meer dan 20.000 gevallen, in Den Haag is het coronavirus vastgesteld bij bijna 15.000 inwoners en de gemeente Utrecht heeft net geen 9000 gevallen. Daarna volgen Tilburg, Eindhoven, Almere, Nijmegen, Breda, Groningen en Zaanstad met elk meer dan 3000 positief geteste mensen.

Inmiddels zijn er al 62 gemeenten met meer dan duizend coronagevallen. Op 1 september, aan de voet van de tweede golf, waren dat er slechts zes.

Stijgende cijfers

De eerste positieve test was op 27 februari. Een man uit het Brabantse Loon op Zand was opgenomen in een ziekenhuis in het naburige Tilburg. In maart en april beleefde Nederland een eerste golf. Sinds begin september stijgt het aantal coronagevallen opnieuw, en veel sneller dan voorheen. Iets meer dan een maand geleden, op 23 september, werd het 100.000e coronageval gemeld. Drie weken en een dag later, op 15 oktober, kwam het aantal coronagevallen boven de 200.000 uit. Minder dan twee weken verder staan we op de drempel van de 300.000.

