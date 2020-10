VIDEO: Zo gingen honderden jongeren uit het hele land los op illegaal feest in Hilversum

Bij het Hilversumse natuurgebied waar in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest plaatsvond, is de rust zondag wedergekeerd. Er zijn alleen nog wat ouderen te vinden die een wandeling maken. Toch zijn de sporen van het feest nog duidelijk zichtbaar. Overal liggen ballonnen, blikjes, flesjes en ander afval.

De politie moest vannacht een einde maken aan het illegale feest op een bouwterrein van de HOV-lijn vlakbij natuurgebied Anna’s Hoeve. Zo’n driehonderd feestgangers uit het hele land negeerden de coronamaatregelen. Twee personen werden aangehouden.

Geen afstand

Op beelden die een bezoeker maakte en op Instagram zette, is te zien hoe groot het feest was. Er was een professionele muziekinstallatie en de feestgangers hielden geen afstand.

Wandelaars en omwonenden zijn verbijsterd over hoe ver de ruim 300 jongeren zijn gegaan. Om het bouwterrein op te komen, trapten de jongeren een hek omver.

‘Fuck de regels’

Een ouder echtpaar dat in het natuurgebied aan het wandelen is, kan niet geloven dat de jongeren zijn gaan feesten in de buurt van een spoorweg. Het coronafeest komt voor hen niet als een verrassing. “Het is het bekende probleem sinds een aantal weken. Iedereen heeft weleens een moment dat je er even niet bij stilstaat, maar dit is gewoon opzet. En ik denk vanuit de verkeerde gedachte van ‘fuck de regels’ of ‘bekijk het allemaal maar’,” zegt de man tegen Hart van Nederland.

Zijn vrouw is ziedend. “Ik vind het verschrikkelijk dat mensen dit willens en wetens doen. Er is een virus gaande en ik vind dat iedereen er alles aan moet doen om dat zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Het is toch niet zo moeilijk om een aantal weken of maanden pas op de plaats te houden.”

Vrees voor totale lockdown

Buurtbewoner Kees heeft met eigen ogen gezien hoe druk het gister was op de parkeerplaats vanaf waar de jongeren zich naar het feest begaven. “Het begon al om een uur of één. Er waren heel veel jongeren en later stopten er allemaal taxi’s. Het was net of je in Amsterdam op het Damrak liep”, vertelt hij aan Hart van Nederland. Van het feest zelf heeft hij niks gezien, omdat dat meer afgelegen plaatsvond. Rond twee uur ‘s nachts (zomertijd) kwam de politie aan en leidde de jongeren weg. Dat verliep volgens Kees vrij rustig.

De man kan best begrip opbrengen voor de jongeren, maar heeft wel een boodschap voor hen. “Aan de ene kant snap ik wel dat jeugd wil ontspannen, maar aan de andere kant vraag ik om wat medewerking in deze tijd waarin we zitten. Ik vrees voor een totale lockdown, waardoor ouderen helemaal opgesloten komen te zitten.”

Twee personen werden aangehouden. Eentje omdat ze een politieagent mishandelde. Er zijn geen boetes uitgedeeld. Volgens een woordvoerder van de politie was dit te lastig, omdat iedereen bij aankomst het bos in stoof. “Dat betekent niet dat er nooit consequenties zijn”, aldus de woordvoerder.