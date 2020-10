Ruim 300 mensen vieren illegaal feestje bij Hilversum: 'Onbegrijpelijk en onverantwoord'

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een groot illegaal feest vlakbij Hilversum. Zo’n driehonderd feestgangers uit het hele land negeerden de coronamaatregelen. Twee personen werden aangehouden, eentje omdat ze een politieagent mishandelde.

“Onbegrijpelijk en onverantwoord”, schrijft politie Hilversum op Facebook. Het feestje werd gevierd op een bouwterrein van de HOV-lijn vlakbij natuurgebied Anna’s Hoeve. “Levensgevaarlijk om je in het donker op een bouwterrein én langs het spoor te begeven.”

In de buurt van het feestje stonden zo’n honderd geparkeerde auto’s uit heel het land en een aantal taxi’s uit Amsterdam. Na beëindiging van het feestje vertrokken de meeste bezoekers zonder problemen. “Een enkeling hield zich nadien nog hinderlijk op in de omgeving. Een berg afval bleef achter in de natuur en zal later vandaag moeten worden opgeruimd.”

Twee aanhoudingen

Volgens de politie werden er twee personen aangehouden. Eén van hen was een dj die draaide op het feest, een ander was een vrouw die een politieagent mishandelde. “Zij gaf onze collega een schop nadat zij gemaand werd te vertrekken.” Beide verdachten krijgen een proces-verbaal aan hun broek.

“We snappen dat het voor iedereen zware tijden zijn”, besluit de politie Hilversum op Facebook. “De coronacrisis duurt nu ruim een half jaar en de huidige cijfers van het RIVM zijn weinig bemoedigend. Nu is wél de tijd om vol te houden, voor elkaar, voor het zorgpersoneel, maar ook voor de horeca en evenementen die we nu zo missen.”

Beeld: Caspar Huurdeman