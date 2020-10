De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 8.669, dat zijn er 1.338minder dan vrijdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 2.115, dat zijn er 42meer dan vrijdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 501, dat zijn er 29meer dan vrijdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.974

Update 08:00 – In recordtempo komen er weer 100.000 coronagevallen bij

Het duurde bijna zeven maanden voordat de 100.000e Nederlander positief testte op het coronavirus. Het duurde iets meer dan drie weken om dat te verdubbelen. Minder dan twee weken later wordt de volgende mijlpaal al bereikt. Op maandag of dinsdag wordt voor de 300.000e keer een coronabesmetting vastgesteld. De teller stond zaterdag op meer dan 280.000 positieve tests.

Update 05:27 – Grote politiemacht maakt einde aan illegaal feest bij Hilversum

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een groot illegaal feest vlakbij Hilversum. Zo’n driehonderd feestgangers uit het hele land negeerden de coronamaatregelen. Twee personen werden aangehouden, eentje omdat ze een politieagent mishandelde.

Update 03:30 – RIVM publiceert coronacijfers, inclusief data die zaterdag misten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert zondagmiddag nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Door ict-problemen bij de GGD’en waren de cijfers zaterdag incompleet. Het RIVM meldde 8669 positieve testuitslagen. In werkelijkheid waren het er meer.

Data die ontbraken, worden alsnog toegevoegd aan de cijfers die het RIVM zondag naar buiten brengt. Die zullen dus ook een vertekend beeld geven, maar juist hoger uitvallen dan zonder de computerproblemen het geval zou zijn geweest.

Vrijdag registreerde het RIVM 9996 positieve testen. Dat getal was in eerste instantie iets hoger, 10.007, maar werd zaterdag gecorrigeerd.

Het aantal besmettingen bleef afgelopen week stijgen, ondanks de aangescherpte coronamaatregelen. Die gingen woensdag 14 oktober om 22.00 uur in. De cijfers van het RIVM kunnen iets zeggen over de effectiviteit van het coronabeleid, al moet er altijd wat tijd overheen gaan om conclusies te kunnen trekken.

Zaterdag was de tiende dag waarop de nieuwste maatregelen, waaronder de horecasluiting, de hele dag van kracht waren. Volgens het RIVM ontwikkelt 99 procent van de besmette mensen die klachten krijgen die binnen tien dagen na besmetting. Het zou dus kunnen dat sommige mensen die vorige week woensdag het coronavirus hebben opgelopen, aan het begin van dit weekend pas gezondheidsklachten hebben gekregen en zich nog moeten laten testen.

Meestal ontstaan klachten echter al na vijf of zes dagen, aldus het RIVM. Mogelijk zijn dus al heel wat mensen getest die het virus ná de aanscherpingen hebben opgelopen.

