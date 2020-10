Krimpense kerk slaat corona-advies in de wind: 200 bezoekers bij dienst

Burgemeester van Krimpen aan den IJssel Martijn Vroom vroeg de Mieraskerk vrijdagmiddag nog om niet meer dan 30 mensen toe te laten tot hun kerkdienst. Toch zaten er zondagochtend 200 bezoekers in het kerkgebouw. Dat schrijft AD.

Volgens de krant stroomde de kerk om half tien vol met tientallen bezoekers. Slechts een enkeling droeg een mondkapje. Zowel het kerkbestuur als de bezoekers wilden tegenover het AD niet reageren. Later vandaag volgt nog een dienst. Komende week zal er overleg zijn met de gemeente.

Met het toelaten van 200 bezoekers, geeft de Mieraskerk geen gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus om ook bij kerkdiensten niet meer dan dertig mensen toe te laten. Eerder verklaarde een woordvoerder van de Krimpense kerk aan RTV Rijnmond dat ze al zijn afgeschaald naar 200 bezoekers. “Wij willen ons houden aan Gods woord waarin gezegd wordt om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Daarnaast hebben wij zo’n grote kerk. Met tweehonderd man erin, heb je bijna een verrekijker nodig om elkaar te zien.”

Veel behoefte aan samenkomen

Vorige week sloeg ook de Rehobothkerk in Barneveld het advies van Grapperhaus in de wind. Ondanks de oproep om niet meer dan dertig mensen toe te laten, stond er 250 man op de stoep. “Alle RIVM-richtlijnen worden streng nageleefd”, liet een woordvoerder desgevraagd aan Hart van Nederland weten. In plaats van twee houdt de kerk nu drie diensten op zondag. “Juist nu is er heel veel behoefte aan samenkomen.”

ANP/Redactie