Arjan Langen is in het dagelijks leven microbioloog. Hij geeft lezingen door heel Europa en adviseert Brussel over steriele medicijnen. Maar daarnaast is hij ook vrijwillig diaken, katholiek dienaar. Hij staat dus met één been in de medische wetenschap, en met de andere in de katholieke kerk. Voor minister Ferd Grapperhaus de perfecte man om een brug te slaan tussen die twee werelden, dus kreeg Langen een belletje uit Den Haag.

“Ik was wel verbaasd dat hij mij persoonlijk belde, ik dacht eerst dat het een grap was die iemand uithaalde. Maar het was hem echt”, vertelt Langen. Inhoudelijk kan hij niet te veel over het telefoongesprek vertellen. “Er is een officieel overleg tussen de minister en de kerken, dat wil ik niet voor de voeten lopen. Maar je kunt je voorstellen dat het ging over het onderwerp waar ik de laatste tijd mee bezig ben: infectiepreventie in onze katholieke kerk.”

‘Katholieken doen het heel goed’

De katholieken doen het over het algemeen heel goed, meent Langen. In tegenstelling tot de gereformeerde protestantse kerk in Staphorst, waar een aantal weken geleden honderden mensen samenkwamen. Bij de katholieken gaat het anders. “De bisschoppen hebben vanaf het begin af aan heel goed hun verantwoordelijkheid genomen om het beleid uit te dragen. Ze zijn vaak zelfs strenger geweest dan de overheid vroeg.”

Langen vervult graag een sleutelrol om politiek en kerk nader tot elkaar te brengen. “Ik ken beide werelden een beetje, en denk dat ik daar een goede balans in kan vinden. Ik heb sinds het begin van de crisis geholpen om een goed protocol op te stellen, om hier in de katholieke kerken verantwoord en ook waardig publieke vieringen te kunnen houden.”

Aanpassingen in de dienst

Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst van de St.-Bavokerk in Haarlem laat aan Hart van Nederland weten dat zij bij alle aanpassingen proberen de waardigheid van de dienst niet uit het oog te verliezen. “Het vieren van een heilige mis is natuurlijk veel meer dan een protocol volgen, dus het is proberen daar een goed evenwicht in te zoeken.”

Afstand houden is in een ruime kerk niet een heel grote opdracht. “We zijn gaan kijken hoe we de onderlinge afstand goed konden garanderen. We hebben natuurlijk heel veel ruimte, dus het is vooral een stuk bewustwording. Een deel van de banken is afgezet met rode touwen, want we wilden dat wel op een nette manier doen.”

“Een andere grote verandering is de wijze van communie uitreiken. Dat moet met een hoestscherm en een communiepincet. We wilden niet dat het eruit zag als een kassaplek. Dus we hebben ons laten inspireren door een andere pastoor. Nu is het een mooie plek met een wit kleed en kaarsen erbij.”