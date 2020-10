Kerken worstelen met maximum van dertig aanwezigen bij zondagdienst

De bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland riepen afgelopen vrijdagavond de parochies en religieuze gemeenschappen op om zo snel mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen bij een kerkdienst. Voor veel kerken is het lastig om dit op korte termijn door te voeren, dus de kerken zitten deze zondag nog wat voller.

‘Lukt niet in één keer’

Pastoor van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch Vincent Blom verwacht deze zondag zo’n 200 mensen. Er passen 1500 mensen in de kerk. “Het lukte ons niet om iedereen op korte termijn nog te bereiken. De bisschoppen begrijpen dat het niet in één keer lukt. Dit is een overgangszondag.” Vanaf volgende week moeten kerkgangers zich opgeven voor de diensten. Bij dertig personen is het dan vol.

De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Vorige week ontstond ophef toen 600 mensen de zondagdienst van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst bezochten. De kerk heeft laten weten om ook af te gaan schalen, maar niet naar dertig personen. Andere kerken volgen het advies van de bisschoppen ook niet op. De Christelijke Gereformeerde Kerk Barendrecht schrijft op haar website bijvoorbeeld maximaal 250 mensen toe te laten bij diensten.