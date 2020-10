Politie bekogeld met glazen en stoelen na beëindiging illegaal feest

Een illegaal feestje op een schip in Alblasserdam is door de politie beëindigd. De aanwezigen keerden zich tegen de politie en begonnen met glazen en stoelen te gooien. Twee agenten raakten lichtgewond en vijf aanwezigen werden aangehouden.

Agenten op surveillance zagen feestverlichting branden aan boord en hoorden dat er een feest gaande was met luide muziek. Aan boord probeerde de politie in gesprek te gaan met één van de vijftien aanwezigen, maar deze persoon was dronken en niet goed aanspreekbaar. Omdat men zich binnen niet hield aan de coronaregels, zoals anderhalve meter afstand houden van elkaar, wilde de politie een eind maken aan het feest. Dat werd genegeerd, er ontstond discussie en geduw en getrek. Daarbij werd het politieshirt van een van de agenten kapot getrokken.

Stoelen en glazen door de lucht

Versterking werd opgeroepen en toen meer agenten arriveerden, brak het tumult los. Stoelen en glazen vlogen door de lucht en er werd gevochten. De politie moest wapenstokken gebruiken en stroomstootwapens. Ook werd een surveillancehond ingezet. Vier mannen en een vrouw werden aangehouden, allen uit Alblasserdam en tussen de 23 en 34 jaar.

De politie neemt de zaak erg hoog op en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. “Agenten stappen naar voren om de samenleving te beschermen en uitvoering te geven aan maatregelen met betrekking tot de corona-pandemie. Dan past het gedrag van de aanwezigen op het schip op geen enkele wijze hierin. Schandalig wat daar plaatsvond.”